Bakan Avcı, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Konya’da Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti ve Kaşgarlı Mahmut Ödülleri’nin sahiplerini açıklanması programına katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Avcı’nın yanı sıra, Türk Dünyası Vakfı mütevelli heyeti katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Avcı, yarışmanın Türk Dünyası Vakfı, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Avrasya Yazarlar Birliği’nin koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

“Türk dünyasında yürütülen ilk yazınsal müsabaka”

Bakan Avcı, Milletlerarası Kaşgarlı Mahmut Öykü Yarışması’nın Türk dünyasında yürütülen ilk yazınsal müsabaka olduğunun altını çizerek, “Yarışma, Kaşgarlı Mahmut’un doğumunun 1000. yılında başlatılmış ve dolayısıyla bu yıl dördüncü defa yapılmıştır. Yarışmaya, TÜRKSOY ve Türk Dünyasından yazar birlikleri ve edebiyat dergileri de katkı sağlamışlardır. Ilk yarışmada Türkiye’den Asuman Dürüstçe “Göç” adlı hikayesiyle milletlerarası ödülü kazanmıştı. İkinci yarışmada Azerbaycan’dan Ejder Ol ’Gazanfer Reisin Şuşa Seferi’ adlı eseriyle ve üçüncü yarışmada ise Kazakistan’dan Nurgali Oraz ödül aldı” dedi.

Bakan Avcı, 4. Milletlerarası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması’nın 16 Türk devlet ve topluluğunda gerçekleştirildiğini de kaydederek, “Bu ülkeler, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, KKTC, Başkurdistan, Çuvaşistan, Hakasya, Karaçaymalkar, Tataristan, Kırım Tatar, Kumuk (Dağistan) İran, Irak, Makedonya ve Gagauz Yeri’dir. Her ülkede birici olan hikayeler Türkçe’ye çevrildi ve milletlerarası jüri kadar değerlendirildi ve uluslararası jüri Azerbaycan’dan Reşat Mejid, Kosova’dan Taner Güçlütürk, Irak’tan Ömer Kazancı, KKTC’den İsmail Bozkurt ve Türkiye’den Osman Çeviksoy’dan oluştu” şeklinde konuştu.

Milletlerarası jüri değerlendirmeleri sonucunda 4. Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması’nda birinciliği İran Azerbaycan’ından Gafur İmamzade Hıyavi’nin “Kırmızı” adlı eseriyle kazandığını bildiren Bakan Avcı, “İkinciliğe Mehmet Akif Duman ‘Türbedar Risalesi’ adlı hikayesiyle, üçüncülüğe ise Kazakistan’dan Berik Şahanov ‘Üvey Ömür’ adlı hikayesiyle bedel görülmüştür. Yarışmada özendirme ödülüne de Azerbaycan’dan Terane Vahid ‘Ben Toz Tanesiyim’ adlı hikayesiyle değer görüldü. Bu yarışmanın milletlerarası ödül töreni de 21 Aralık 2016 günü saat 11.00’da Kazakistan’da gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.