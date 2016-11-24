Bakan Avcının ilkokul müdürü o yılları anlattı

Türkiye’nin birincil başörtülü İl Ulusal Eğitim Müdürü olan Fazilet Durmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Bilecik’teki en yaşlı emekli öğretmen ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın ilkokul öğretmeni ve bununla beraber mektep müdürünü ziyaret etti. başlangıçta Cumhuriyet Mahallesi Öncel Cadde’ta oturan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın Bilecik’teki ilkokul öğretmeni ve bununla beraber okul müdürü olan Celalettin Demir’i ziyaret eden Fazilet Durmuş, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Duymuş, “Sizlerle bir arada olmak bizler içinde büyük bir mutluluk. Siz yıllarca öğrencilerimizin yüreklerine dantel dantel işlediniz. Derhal bizler de o dokunduğunuz yüreklere bizlerin de sizin yüreğinize küçük bir nebze dokunmak dileğiyle gününüz kutlu olsun. Benim de hem ilk Milli Eğitim Müdürlüğüm keza de bayan olarak da bu anlamda Bilecik’te başlamakta güzel bir duygu. Osmanlı’nın mimarı Hayme Başlıca’yla Bilecik’te bir başlangıç var. Dolayısıyla benim birincil İl Müdürlüğümün Bilecik olması da bu anlamda fazla manidar. Sayın Bakanımız Nabi Avcı Bey o süre Milli Eğitim Bakanı olduğunda beni eğlence ettiklerinde ‘ödev yeriniz Bilecik’ dediklerinde bu anlamda bu heyecanı çok hissettim. Bugünde değerli Bakanımızın öğretmeninin yanına olmak ayrı bir çeşitlilik kazandırdı. Sayın bakanımızın bu dinamik, güler yüzlü yüzünün şu anda nereden kaynaklandığını yakinen tanık olduk” dedi.

“Çok sakin, başarılı bir öğrenciydi”

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın Bilecik’teki ilkokul öğretmeni ve bununla beraber mektep müdürü olan Celalettin Demir ise 1958-1963 yılları arasında Nabi Avcı’nın Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy İlkokulunda okuduğu anlattı. O yıllardan bahsederken gözleri dolan Celalettin Demir, “Ben Demirköy’e 1962’de gittim. Ben 1962 yılında gittiğim süre Nabi Bey 4’üncü sınıftaymış. Ben mektep müdürüydüm. Ben onu hayal meyal tanıyorum. Çünkü öğretmenler tüm öğrencileri tanımayabilir. Nabi Bey okuldan çıktı, ortaokul ve liseyi okumak için gitti. Babası bakkaldı onun. Ben her zaman bakkal dükkanına giderim onun. Beni görünce hemen ayağa kalkardı, saygısından yapardı. Fazla ağırbaşlı, başarılı bir öğrenciydi. Babasıyla görüşürdük. İyi bir aileydi” dedi.

“Nabi’yle 36 sene daha sonra görüştük”

Ak Parti Eskişehir Milletvekili olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’yla öğrencilik hayatı sonrası nasıl tanıştığı anlatan Celalettin Demir, “Nabi’yle öğrencilikten 36 sene sonradan görüştük. O vakit ufacıktı 5’inci sınıf öğrencisiydi gittiğinde. Nabi Bey gelmiş Bilecik İl Milli Eğitim’e. Milli Eğitim Müdürü demiş ki ‘Nabi Bey’e bir şey armağan edelim’. ‘İlkokul diplomasını hediye edelim’ demişler. İlkokul diplomasını biz köylerden yazarız, kütüğe geçer böylece merkeze kazanç. Bakıyorlar diplomasına, fotoğrafına alıyorlar Nabi’nin diplomasını manşet yaptırıyorlar. ‘O notların da iyiymiş diyorlar’ Nabi’ye. Nabi de ‘ya torpil yok, benim hakiki notlarım’ demiş. Aşağıda da Okul Müdürü Celalettin Demir diye imza var ya. Oradan bir adam başına diyor ‘Celalettin Demir Okul Müdürü keşke onu da çağırsaydık diyorlar’ Oradan bir adam başına de diyor ‘Bakanım yakın zamanda o mektep müdürü rahmetli oldu’, ‘he tamam o süre’ diyorlar iş bitiyor orada. Bir gün öğretmen arkadaşların gittim. Bu konuyu anlattılar. Aradan bir 15 gün geçti. Arkadaşlar ‘ya bir öğren kim demiş bunu’ dediler ben gerekmez dedim ama geçerken de bir Milli Eğitime uğrayayım dedim. Bana orada dost müdür beye ben ‘kim geldi diyeyim’ dedi. Ben dedim Celalettin Demir Bakan Bey’in Müdürü dersin dedim. Anında kapıyı çaldılar. Müdür Beye dedim böyle böyle bir şey olmuş Müdür Bey. O da dedi ‘valla o kadar bir şey oldu ama nasıl oldu bilmiyoruz’ dedi. Sonradan bana Nabi Bey’in yeğeni var dediler. Gittim benle fazla ilgilendi yeğeni. Telefon numaramı aldı ben dayımı arayacağım dedi. Nabi Bey Azerbaycan’daymış. Yardımcısıyla görüştü dedi seni dayım arayacakmış. Ertesi gün Nabi aradı. Kaç yıldır hiç görüşmedik. Dedim kimle konuşuyorum. Dedi ben öğrenciniz Nabi Avcı. Böylece tanıştık devam etti işte” dedi.

Peşinde Celalettin Demir, Bilecik İl Ulusal Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a Demirköy İlkokulunun eski fotoğrafları ile Nabi Avcı’yla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş son olarak Tarık Akan’ın çektiği belgesel film ‘Bir Bilinmeyen Öğretmen’ filminin konu aldığı köy enstitüsü mezunu 87 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet ve Ayşe Bayındır çiftini de evinde ziyaret etti.

Cem Kaan Toka