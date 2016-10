Bakan Bozdağ, Yozgat'ta

YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) aklı, kalbi ve irfanı hür her şeyi soran, sorgulayan, aklına ve kalbine yatmayanlara da itirazını en gür sedayla söyleyen özgür bir gençlik yetiştirmesi gerekiyor. Bizim buna gerçekten ihtiyacımız var.” dedi.

TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğinin açılışını yapan Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yozgat temsilciliğinin de diğer temsilcilikler gibi Türkiye’nin geleceğini inşasında çok büyük bir görevi başarıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

Yozgatlılar olarak TÜGVA’nın her zaman yanında olduklarını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

“Yozgatlılar da bu ocağı tüttürmek için elinden gelen her türlü desteği, katkıyı verecektir. Türkiye’de yerli ve milli olan düşüncenin en büyük güç kaynağı olduğunu asla unutmamalıyız. Milletini, devletini seven, Allah’ına, kitabına inanan ve bağlı olan bu ülkenin değerlerini muhafaza eden, yücelten, gelecek nesillere büyük bir imanla ve aşkla aktaran, başkalarından gelecekler karşısında korkmayan, kendi değerlerini her daim yükselten ve onunla onur duyan, öz güveni yüksek bir gençlik elbette Türkiye’miz için son derece önemlidir. Türkiye’de üniversitelerimizin sayısı arttı. Her ilimizde üniversitemiz var. Okullaşma oranımız yükseldi ama entelektüel boyutumuzun daha da ileri boyutta olması gerekiyor.”

Bozdağ, Türkiye’nin pek çok yerinde ideolojik körlükle malul nice diploma sahiplerinin gerçeği görmediğini, gözlerine renkli gözlük taktığını ve dünyaya öyle baktıklarını dile getirdi.

Bu kişilerin gözlerindeki gözlükleri çıkarmadıklarını ve diğer renkleri görmeyerek reddettiklerine işaret eden Bozdağ, bütün renkleri gören, kabul eden, değer veren ve onları saygın gören bir gençliğe ve aydınlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bir ideolojiye esir olan, bir metre önünü göremeyen veya bir meczuba tabi olmuş, ne dediğini sorgulamayanların millete yol göstermeye çalıştığını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

“TÜGVA’nın aklı, kalbi ve irfanı hür, her şeyi soran, sorgulayan, aklına ve kalbine yatmayanlara da itirazını en gür sedayla söyleyen özgür bir gençlik yetiştirmesi gerekiyor. Bizim buna gerçekten ihtiyacımız var. Terör örgütlerinin kullandığı bir gençlik değil, dış güçlerin kullandığı bir gençlik değil, ellerine satır verip dükkanları, insanları doğratmaya, yıkmaya yöneltilen bir gençlik değil. Fikriyle, ilmiyle pek çok sahip olduğu güzelliklerle rekabet ve mücadele eden bir gençlik. Kimsenin kullanamadığı bir gençlik. Böyle bir gençliğe bizim ihtiyacımız var. Allah’a şükür her ne kadar terör örgütleri Türkiye’de bazı gençlerimizi kör ideolojilerine inandırıp onları aklen ve kalben rehin alsalar da bu milletin gençliğinin kahir ekseriyeti onların izinden gitmedi.”

Açılışa, Vali Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve çok sayıda öğrenci katıldı.