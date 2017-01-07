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07 Ocak 2017 Cumartesi

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Bakan Bozdağ'dan şehit ailesine taziye ziyareti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:05

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YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu’nun (23) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, ziyarette, şehit Nacakoğlu’nun Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde yaşayan babası Mehmet ve dedesi Hüseyin Nacakaoğlu ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin babası Mehmet Nacakoğlu, “Benim oğlum bu ülke için canını feda etti. Bu kahramanlar sayesinde, bu vatanda rahat ve huzur içinde yaşıyoruz.” dedi.

Bozdağ, daha sonra dede Hüseyin Nacakoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla görüştürdü.

Şehit Nacakoğlu’nun cenazesi, Sekili köyünde perşembe günü toprağa verilmişti.

Adalet Bakanı Bozdağ Şehit evi şehit polis memuru muammer nacakoğlu taziye ziyareti

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