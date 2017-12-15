Bakan Canikli: ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’

Bakan Canikli TBMM Genel Kurulu’nda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturuma katıldı. Hükümet adına söz alan Canikli, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bedelli askerlik konusundaki soru işaretlerini ele alan Canikli, şu an gündemlerinde bedelli askerlik konusunun olmadığının altını çizdi. Türkiye’nin ciddi bir mücadele içinde olduğunu aktaran Canikli, “10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.

15 TEMMUZ’ EMİR DOĞURULTUSUNDA HAREKET EDEN ERLERİN DURUMU

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde üstlerinden aldıkları emirler doğrultusunda hareket eden erlerin durumu hakkına açıklamalarda bulunun Canikli, şunları söyledi:

“Sonuç itibarıyla bir emirle karşı karşıya kaldığında askerin yapacağı şey belli, ona direnmesi mümkün değil. O gece kendi iradesiyle, hareketleriyle, tavırlarıyla aktif olarak destek vermeyenlerin tamamına yakını zaten tahliye edildi ama ateş açan, insanları yaralayan, öldüren ya da başka şekilde doğrudan darbe teşebbüsüne destek anlamına gelecek fiillerde, hareketlerde bulunanlarla ilgili olarak da doğal olarak, bu fiillerinin karşılığı olarak bir müeyyide uygulanması kaçınılmaz.”

“GENELKURMAY BAŞKANI AKAR CAMİ İNŞA ETTİRMİYOR, CAMİ İNŞAATINA MADDİ DESTEKTE BULUNUYOR”

Canikli, basında “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın cami yaptırdığı” şeklinde servis edilen haberlerin, doğru olmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydederek, “Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte inşaatı devam eden bir camiye imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyor. Finansmanının tamamı Genelkurmay Başkanımızın ailesi tarafından yapılmamaktadır. Bunun kesinlikle hiçbir şekilde duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bu yardımı yapıyorlar. Oradaki Belediye Başkanı bu bilgiyi paylaşıyor. İnşaatı daha önce başlamış olan bir camiye yardımdır. Bunun neresi yanlış? Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil” şeklinde konuştu.