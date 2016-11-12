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Bakan Çavuşoğlu, Lajcak ve Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye takriben, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmeleri gerçekleşti.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 22:54
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye takriben, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmeleri gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede NATO’nun Türkiye’ye uyarlanmış emniyet tedbirleri ve NATO-AB ilişkileri hususlarında görünüm alışverişinde bulunulduğu ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takviminin ele alındığı öğrenildi.  

Uğur Kan Yüksek

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