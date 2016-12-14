Bakan Çelik: Halepte asla olmaz dediğimiz oluyor

AB Bakanı Ömer Çelik, Almanya’nın başkenti Berlin’de değişik temaslarda bulundu. sonra basın mensuplarına açıklamada yer alan Bakan Çelik, Almanya’daki temaslarını anlatarak, “Brüksel’deki toplantıya katılan arkadaşlarımız aramışlardı beni. Avusturya’nın Türkiye hakkında ifadelerinin marjinal ifadeler olduğu genel kabul görüyor. Herkes önümüzdeki tablo içinde Türkiye ile daha iyi ilişkiden, daha anlamlı bir diyalogdan yana. Bu çerçevede özellikle Avusturya gibi ülkelerin Türkiye ile müzakereler kesilsin gibisinden yaklaşımları ciddiye alınacak yaklaşımlar olacak herhangi bir şekilde AB ülkelerin değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 15 Temmuz girişiminden sonradan Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini fakat bunu yerine müzakereleri keselim gibisinden vizyonsuz karar aldığını, dolayısıyla bunun Avrupa Parlamentosu için tarihinde aldığı en büyük ve en hatalı kararlardan biri olarak ajandasına yazıldığını açıklama ettim” dedi.

“TÜRKİYE’YE DAHA GÜÇLÜ MESAJ VEREN BİR KARAR ALINSAYDI”

“Bu dönemde Türkiye ile daha güçlü demokratik dayanışma ortaya koyulması gerekirken, Avusturya gibi ülkelerin sesisin bu şekilde ortaya çıkması zeka içten değildir” diyen Bakan Çelik, “İyi tarafı şu, Avusturya’nın Türkiye ile müzakereleri keselim kararının yanlış kararlar olduğunu, bunların marjinal bırakılması gerektiğini ifade ediyor. Keşke Türkiye’ye daha dinç mesaj veren, olumlu mesaj veren bir karar alınsaydı. O kararla oy birliği ile ele alınıyor” ifadesini kullandı.

“DÜNYANIN MODERN KURUMLARININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YENİ BİR TOPLU CINAYET GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Bakan Çelik açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Halep’te Srebrenitsa’dan sonradan asla olmaz dediğimiz dünyanın modern kurumlarının gözünün önünde yeni bir toplu cinayet gerçekleştiriliyor. Srebrenitsa katliamından sonra insanlık o kadar sarsılmıştı fakat bir daha böyle bir şey olmaz diye düşünülmüştü fakat acilen maalesef yine oluyor. Fazla acı bir biçimde gerçekleşiyor bu. Tüm bu tabloya baktığımızda da oradaki insanlara antre açalım, onların hayatlarını kurtarmak için bir gayret sarf edelim diye en yüksek ses tekrar Türkiye’den çıkıyor. Türkiye bir Ab devleti olarak hem kendisinin ayrıca Avrupa’nın güvenliğini sağlama bakımından, DEAŞ, PKK gibi terör örgütleriyle çaba etme bakımından üstün bir performans gösteriyor. Türkiye, yüz yıllık Avrupa demokrasisi olarak demokrasisinin nasıl korunacağını, bir halkın demokrasiye nasıl sahip çıkacağını 15 Temmuz darbe girişiminden daha sonra gösterdi.”

“MİLLETVEKİLLERİNİN KİMLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAKLARI KENDİLERİNİN BİLECEĞİ BİR MESLEK”

Bakan Çelik, Türkiye’deki bir takım milletvekilleri ile dayanışma için kendilerinin hami olduklarını resim verildiğini bildirerek, “Milletvekillerinin kimle dayanışma içinde olacakları kendilerinin bileceği bir meslek. Ama burada tutarlı ve ilkeli olunması beklenir. Benzer milletvekilleri keşke Türk parlamentosu bombalandığında, o parlamentoyla dayanışma için oraya gelselerdi. Keza inanların hayatın kast eden, insanımızı öldüren PKK terör örgütünü destekleyen bazı isimlerin bu desteklerinden sorgulayarak, bu destekleri karşısındaki sorgularına bir cevap alarak bu desteği verip vermemeye karar verselerdi. Çünkü unutmasın ki onlar, bazıları milletvekili sıfatı taşıdığı halde ‘Biz PKK terör örgütüne sırtımızı dayıyoruz, biz DHKP-C terör örgütlerine teşekkür ediyoruz’ diye yorumlama yapılıyorlar. O terör örgütleri de bizim insanımızın canını yakıyor. Keşke evlatlarını kaybeden o annelerle de dayanışma içinde olsalardı. Önümüzdeki tabloda pek fazla vizyonsuz, böylece çok aykırı grup, öğe, odak söz konusu, Türkiye’nin Avrupa’da da sağ duyulu dostları olduğunu Türkiye’ni önemini anlayan, Türkiye’nin kıymetini anlayan, Türkiye ile daha önemli dayanışma kullanmak isteyen o kadar çok dostu olduğunun altını çizmek gerekir” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE GİBİ ENERJIK BİR ÜLKENİN JESTE YA DA LÜTFE İHTİYACI YOK”

AB Bakanı Çelik, Avrupa’da yükselen Müslümanlara, göçmenlere aleyhinde ırkçı zaman zaman şiddete dönüşen nefret siyaseti olduğunu bildirerek, “Bu dehşet siyaseti yalnızca Müslümanlarla, sadece Türkiye, yalnızca göçmenlerle ile sınırlı kalmayacaktır. Bu nefret edilen şey siyaseti tatmin edici bir zemin bulduğunda Avrupa’nın ikinci dünya savaşında hafızasına kazınmış olan bir takım acıları hortlatmak için de sahneye çıkacaktır. Hiç kimse Türkiye’ye, Müslümanlara yada göçmenlere karşısında nefret edilen şey siyasetine kısa vadeli çıkar hesaplarıyla yol verdiği zaman bunun orada kalacağını düşünmesin. Bir müddet daha sonra dönüp Avrupa coğrafyasını, Avrupa’daki siyaseti de korkutma etmeye başlayacaktır. Nitekim en son Avusturya’daki seçimlerde ırkçı namzet az kalsın kaybetti” ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, Türkiye ile fasılların açılıp açılmaması gibi meselelerin, “Türkiye ile Avrupa arasındaki yapı ilişkinin doğasına dönük olarak herhangi bir amaç açıklama etmeyen ilişkiler. Eğer Türkiye ile endişelerimiz var diyorlar hepsine cevap veriyor. Endişemiz var dediğimiz konularda beraber çalışmamızın zemini fasıllardır. Fasılları açacağız, bunlar üzerinden çalışacağız. Fasılları açılmak jest veya lütuf değildir, bu işin mekanizması. Türkiye gibi dinç bir ülkenin jeste ya da lütfa ihtiyacı değil” açıklamasını yaptı.