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Bakan Çelik ve Yılmaz'a teşekkür

11 Kasım 2016 Cuma, 18:10
Bakan Çelik ve Yılmaz'a teşekkür

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SİVAS (AA) – Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta yeni açılan Et Kombinası için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a teşekkür etti.

Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamada, çok büyük ve önemli bir yatırımın Sivas’a kazandırıldığı için çiftçinin mutlu olduğu belirtildi.

Yatırımın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çetindağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buradan başta Tarım Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni açılan bu tesisi Sivas çiftçimizin değerlendirmelerini istiyorum. Artık çiftçimizin hesabını kitabını yaparak daha iyiye gideceğinden eminim. Eğer bu desteklerden çiftçimiz bilinçli bir şekilde yararlanırsa çok iyi yerlere gelecektir.”

Sivas Ziraat Odası

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