Bakan Çelik’ten sebze fiyatlarında düşüş müjdesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Idareli İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 2’inci Toplantısına katıldı. Conrad Otel’de yapılan toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, sebze fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sebze fiyatlarındaki artışın bir geçiş döneminde olunmasından kaynaklandığını söyleyen Bakan Çelik, fiyatlarda düşüş yaşanacağını belirtti.

Basın mensuplarının, Ramazan ayı önce gıda fiyatlarının yükselişini durdurmak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sorusu karşı ise Bakan Çelik, “ Yani olabilir psikolojik şeylerdir bunlar fakat bizim tüm stoklarımızda etinden sütüne bakliyatına dek bir sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu geçiş döneminde sebzelerle ilgili bir işlem yaşıyoruz. Şu Anda tarlaya dönüyoruz bundan böyle. Tarlaya dönünce de fiyatların fazla düşeceğini umuyorum. O zamanda üreticinin hangi şartlarda ürettiği ve pazar fiyatlarının ya da üreticiden çıkış fiyatlarının fazla düşmesi halinde de bu değerlendirmeleri kişi lehine yapsın bütün kesimler. Çiftlik Sahibi lehine bir değerlendirmeyi de basından bekliyoruz bağlı. Bütün yönleriyle dönemsel yükselişler ve pazar fiyatlarıyla çiftçinin konumunu benzer teraziye koymayalım diyorum. Çiftçinin konumu şuanda iyi fakat aradaki fazlalıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Son 3 ayda domates ihracatında yüzde 39 bir artış var”

Yakın zamanda yaşanan domates krizi hakkında da konuşan Bakan Çelik, “Rusya ile ilişkilerimizde normalleşme dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir hakiki var ancak domates ihracatımız arttı, artmaya da devam ediyor. Yani son 3 ayda domates ihracatında yüzde 39 bir büyüme var. Rusya 200 bin ton civarında domates alıyor. Dolambaçlı yollardan Rus piyasasına girdiğini Rus yetkilileri zaten kabul ediyorlar. Bu domates konusu büyük bir mesele haline geldi. Ama sonuç itibariyle bizim domatesimize dünya piyasalarından Ortadoğu’dan Avrupa’dan ciddi talebi var” ifadelerini kullandı.