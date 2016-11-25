Bakan Çelikten türkülü açılış

Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa’ya gelen Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açılışını gerçekleştirdiği Engeliler Koordinasyon Merkezi’nde engellilerle birlikte türkü söyledi. Yaptığı tanımlama ile engelliler için gelinen aşamaya değinen Bakan Çelik, engelliler için geçmiş dönemde yapılan ve acilen yapılan merkezler hakkında bilgi verdi.

Koordinasyon merkezinin açılışına, Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftlik Sahibi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelliler Koordinasyon Merkezinin açılışında tanımlama yapan Bakan Çelik, “Bugün sağlıklıyız, yarın nasıl bir engelle karşılaşacağız muhakkak yok. Bilemiyoruz, onun için hayata bakarken de bir tamlık içerisinde bakılmasında büyük bir fayda vardır. Kimse kusura bakmasın, nasıl biz tohumu toprağa veriyor, toprak tohuma sahip çıkıyorsa, bilelim ancak engelli olanlar da bu topluma itimat edilmişlerdir. Şanlıurfa’ya geldiğim vakit işitme engelliler okulu istendi. Allaha çok şükür işitme engelliler okulunu hizmette sunduk” dedi.

Yaptığı açıklamaların sonunda kendisine konser veren engellilere katılan Bakan Çelik, engellilerle birlikte türkü söyledi. Bakan Çelik’in performansı büyük beğeni topladı.