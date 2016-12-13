Bakan Elvandan Avrupaya ve müttefik ülkelere tepki

Yeniden Yapılanma Bakanı Lütfi Elvan, “Terör saldırısından daha sonra ilk önce Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve müttefik ülkeler almak üzere bu terör saldırısını kınadıklarını görüyoruz. Kınamakla yetmez Avrupa’da PKK terör örgütüne kol kanat geren onları koruyan onları kucaklayanlar var. Bunları bizler biliyoruz, kendileri de biliyor. Bir taraftan kınıyorlar üstelik da PKK terör örgütünü koruyup kolluyorlar. Ne zamandan beri bir terör örgütünü koruyup kollamak demokrasinin bir arabulucu haline geldi” dedi.

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen Metin Sürükleyici’ün cenaze törenine bulunma üzere Konya’ya gelen Yeniden Yapılanma Bakanı Lütfi Elvan, cenaze öncesi Konya Valiliğini ziyaret etti. Valilik çıkışında açıklamalarda yer alan Bakan Elvan, “Bağlı bu hainlere, kalleşçe saldıran bu alçaklara karşı gereken en ağır canice ne ise, en ağır karşılık ne ise verilecektir. PKK terör örgütüne karşın mücadelemiz devam edecektir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz son aylarda bilhassa PKK terör örgütüne yönelik emniyet mensuplarımızın fazla manâlı başarıları oldu. Bundan Böyle yok olma noktasına değin geldiler. Bir var olma savaşı güdüyorlar ama bunların kökünü inşallah kazıyacağız ve gün yüzü görmemeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunda çok kararlıyız. Güvenlik mensuplarımız, hükümetimiz, tüm halk müziği olarak bu birlikteliği daima birlikte gördük kararlılığımız devam edecek. İnşallah bunun üstesinden her zaman birlikte geleceğiz” diye konuştu.

“Avrupa ülkelerinin fiziksel adım atmasını bekliyoruz”

Türkiye üzerinden oyun oynamaya çalışanların bulunduğunu açıklayan Bakan Elvan, “Türkiye’nin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olan kesimler var, ülkeler var, bölgeler var. Bunların hepsini biliyoruz fakat bu ülkenin birliği bütünlüğü için milletimizin dayanışması devam edecektir. Milletimiz daha da kenetlenecektir, daha da bütünleşecektir. Türkiye üzerinden oyun oynamak isteyenlere şunu bildirmek istiyorum, ‘bu ahali canını feda eder malını feda eder ama bir karış vatan toprağını feda etmez’. Türk milletini iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Özellikle son terör saldırısından sonra ilk kez AB ülkeleri ve müttefik ülkeler olmak üzere bu terör saldırısını kınadıklarını gördüklerini kaydeden Bakan Elvan, “Kınamakla yetmez. Avrupa’da PKK terör örgütüne kol kanat geren onları koruyan onları kucaklayanlar var. Bunları bizler biliyoruz, kendileri de biliyor. Bir taraftan kınıyorlar diğer taraftan da PKK terör örgütünü koruyup kolluyorlar. Ne zamandan beri bir terör örgütünü koruyup kollamak demokrasinin bir aracı haline geldi. Avrupa parlamentosunda PKK’lı teröristlere cirit attırıyorlar. Bunlara neden ses çıkarmıyorlar. Yeter bundan böyle. Bu noktada Avrupa ülkelerinin maddesel adımlar atmasını bekliyoruz. Müttefiklerimizin somut adımlar atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eğer demokrasiden bahsediyorlarsa 15 Temmuz darbe gecesi Türk milleti demokrasi dersi vermiştir. Bu sınavdan başarıyla çıkmıştır. Türk milleti bir bütünüyle demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bizim onlardan akıl almaya ihtiyacımız değil. Onlar akıllarını kendilerine saklasınlar. Türkiye büyümeye güçlenmeye devam edecek. Bu milletimiz kenetlendikçe bu milletimiz dayanışma ruhu içinde bütünleştikçe biz büyüyeceğiz, güçleneceğiz ve kendi kararlarımızı kendimiz almaya devam edeceğiz.”