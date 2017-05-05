Bakan Eroğlu açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir’deki barajların doluluk oranı…

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da, Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretin gerisinde bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin Türkiye’deki barajlardaki doluluk oranları ve depreme dayanıklılığı konusundaki sorusuna cevap verdi. Var olan mevcut barajlardaki doluluk oranlarını içme suyu, sulandırma ve enerji elde edilen barajlar üzerinden değerlendiren Bakan Eroğlu, değerlendirmesine önce içme suyu barajlarından başladı. Türkiye’de 90 tane içme suyu barajı olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, “Barajlarımız sulandırma, içme suyu ve enerji maksatlı. dahası fazla maksatlı barajlar vardır. İçme suyu çok kayda değer şu an da Türkiye’de içme suyu temin ettiğimiz 90 tane büyük baraj var buralardaki doluluk oranı yüzde 52 ve gayet iyi her hangi bir problem değil. Gediz Havzasında bir su azlığı var, lakin o da inşallah yağmur geliyor. Sulandırma maksatlı barajlarda ise şu an da 235 barajda hesap ettik. Her bir akarsu havzasındaki durum belirlenmiş, 4 Mayıs 2016-4 Mayıs 2017 arasındaki doluluk oranı yüzde 52.9 ve yine bir problem değil Allah’a şükür” diye konuştu.

“ENERJİ MAKSATLI 115 BARAJ VAR ŞU AN DA VE BUNLARDA DA DOLULUK ORANI YÜZDE 52 CİVARINDA”

Enerji elde edilen barajlarda da doluk oranlarının iyi olduğunu ve suyun iyi, akıllı yönetilmesi ile ilgili ayrıca geniş katılımlı bir buluşma yapacaklarını da dile getiren Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Enerji maksatlı barajlarda ise tüm havzalarda teker teker hesap ettik, aslında önümüzdeki haftalarda benim başkanlığımda Devlet Su İşleri (DSİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü ile bir buluşma yapacağız. Toplantıda Türkiye’deki sulama barajları, sulama ihtiyacı ve herhangi bir bezginlik var mı yok mu? Onu denetleme edeceğiz. Keza enerji için bağlı biz barajlardan elektrik üretiyoruz, bunun için can sıkıntısı var mı onu değerlendireceğiz. Enerji maksatlı 115 baraj var şu lahza da ve bunlarda da doluluk oranı yüzde 52 civarında.”

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ BARAJLARDAKİ SU DOLULUK ORANLARI

Bu seneki yağışlarda biz azalma olmasına karşın Türkiye geneli ile birlikte bilhassa İstanbul gibi büyükşehirlerde barajlardaki doluluk oranlarının iyi seviyelerde olduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, “Büyükşehirlerdeki barajlardaki şart ise şöyle; İstanbul’da yüzde 86 doymuş. Ankara’da yüzde 20 batmış lakin bu yüzde 5 bile olsa o yılı kurtarıyor, çünkü koskocoman Çalıdere Havzası hem Gerede suyu gelecek. İzmir’de yüzde 65 batmış. Bursa’da yüzde 64 batmış. Yani buralarda da can sıkıntısı değil. bunun dışında yağış durumu ile ilgili olarak da özellikle 2017 yılı yağışlarında toplamda geçen yıla göre yani uzun dönem ortalamasına tarafından Türkiye’de bu seneki yağışlarda bir tedarik azalma var. Yüzde 11 civarında bir azalma var fakat bir sıkıntı yok çünkü barajlarımızda geçen yıl doluydu bu senede yüzde 50’nin üzerinde her hangi bir bıkkınlık yok. Zaten bir her bir havzanın, her bir şehrin durumunu, şehrin içme suyu durumunu, sulandırma ihtiyacını, sulanacak alanlarını önümüzdeki haftalarda ele alacağız” diye konuştu.

“DÜNYADA O KADAR ÇOK BARAJ YIKILMIŞTIR”

Son olarak meydana gelen depremlerin barajlara etkisi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Eroğlu, depremlerin barajlara hiç zarar vermediğini ifade etti. Bakan Eroğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Bizde, barajlarda depremsellikle alakalı analizler yapılır. Bilhassa takriben 9 büyüklükteki depreme dayanacak şekilde barajın durumuna kadar ve bunlar çoğunlukla fay hatları üzerinde inşa edilmez, fay hattına kesin uzaklıkta ve baraj tipide yer sarsıntısı olacak bölgelerde ona tarafından seçilir. Bizim barajlarımızda depremlerden nedeniyle hiçbir hasar meydana gelmemiştir. Allah’a şükürler olsun bu da bizim için gerçekte durur vericidir. Dünyada o kadar fazla baraj yıkılmıştır. Lakin Türkiye’de yıkılan baraj değil Allah alt afetlerden korusun diyorum. koskocoman bir afet olur orada onu bilemeyiz. Biz adi depremsellik hesapları yaparak barajlarımızı ona tarafından inşa ediyoruz.”

Gökten Ceylan