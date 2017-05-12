Bakan Eroğlu’dan Manavgat’a su müjdesi

Barajdan alınacak su ile Manavgat Ovasında toplam 71 bin 420 dekar zirai bölge suyla buluşturulacak. Naras Barajı’nın fazla manâlı bir proje olduğunun altını çizen Orman Ve Su İşleri Bakanı Versel Eroğlu, “Sulandırma faydasının yanına Naras Çayını da denetleme altına alınacağından Manavgat Çayına olan etkisi azalacak. Baraj doğruca Oymapınar Barajı’nda üretilen elektrik enerjisi yılda takriben 21 milyon kilowatt saat artacak” dedi.

Manavgat Naras Barajı Sulaması ile Manavgat ovasında pompajla sulanan 55 bin 550 dekarlık alanın yanında 15 bin 870 dekar ek saha daha borulu sisteme dönüştürülerek çekici sulamaya açıldı. Bu Nedenle ovada toplam 71 bin 420 dekar tarım arazisi cazibeli kapalı sistemle sulamaya açıldı.

Ülke ekonomisine takvim 110 milyon TL katkı maddesi verilecek

2017 sulama mevsimine hazırlanmış ışık halkası getirilen proje ile enerji maliyeti ve su sarfiyatları azaltıldı. Böylece ülkemizin kayda değer ihraç ürünlerinin yetiştirildiği bölgede modern sulama sistemleri ile ürünlerin daha az maliyetle sulanması sağlandı. Bu proje ile bölge halkının dekar başına 1.550 TL kazanç artışı elde etmesi ve ülke ekonomisine yıllık 110 milyon TL katkı maddesi verilmesi hedefleniyor. Hem proje ile 8 bin 570 kişiye de istihdam alanı sağlanması öngörülüyor.

Taşkınlar önleniyor

Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedeli ile yapı edilen Naras Barajı Manavgat Ovasına su sağlamasının yanına yağışlı sezonda Manavgat ilçe merkezinin yanı sıra tarım arazileri ile turistik tesislerin de zarar görmesini önleyerek, Naras Çayı’nı da denetleme altına alıyor.

Naras Barajı’nın önlediği taşkınlara örnek verilecek olursa 24, 25 ve 26 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya’da ve ilçelerinde yoğun yağan yağışlar sonucu maddi kayıplara yol açan su taşkınları yaşanmıştı. Manavgat’ta oysa yoğun yağan yağışlar sonucu oluşan su baskını felaketinin önüne Naras Barajı geçmişti. Bu yağışlarda Naras Barajı’nda su seviyesi 13 metre yükselmişti.

“Naras Barajı bir uçtan bir uca Oymapınar’dan üretilen enerji artacak”

Naras Barajı’nın fazla kayda değer bir proje olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Naras Barajı’nın sulama faydasının yanına Naras Çayını da kontrol altına alınacağından Manavgat Çayına olan etkisi azalacak. Böylece kış aylarında mümkün taşkınlar sebebiyle hain kotlarda işletilen Oymapınar Barajı daha üst kotlarda çalıştırılacak ve bu sayede Oymapınar Barajı’nda üretilen elektrik enerjisi yılda yaklaşık 21 milyon kilowatt saat artacak” değerlendirmesinde bulundu.