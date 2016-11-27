Bakan Eroğlundan kar uyarısı

Farklı Alanlara Yönlendirilmiş temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu, partisinin bir düğün salonunda gerçekleştirilen 73. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Gerisinde Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı’nın açılış törenine katılan Bakan Eroğlu, daha sonra da Türkiye Motocros Final Yarışması ödül törenine katıldı. Katıldığı ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, basın mensuplarının hava durumu ile ilgili soruları üstüne eline aldığı harita üzerinden meteorolojik değerlendirmelerde bulundu. Çarşamba günü tüm yurtta kar beklendiğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Yağmur yağış geliyor, şayet yarın kar gelir. Batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye’yi kaplayacak. Bugün pazar Trakya ve Ege’den başladı. Pazartesiden itibaren Afyon’a içten geliyor. Salı günü Afyon, çarşamba az çok Türkiye’nin doğu kısmını da kaplıyor. Perşembe, cuma değişik hafta sonunda yağışlar cumartesi günü terk ediyor. Sadece Ege Bölgesi’nde kalıyor, yani öyle ya da böyle kar yağışları da başlayacak. İnşallah uğurlu olur, bereketli olur. Yani yağışlar bekleniyor. Bu yeşil olanlar iyice yağış, bugün en batıdan başladı, Marmara, Ege genişleyerek gidiyor işte. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba bilhassa çarşamba günü az çok Türkiye’yi kar kaplıyor. Şunlar kar yağışları, kar yağışları da başlıyor” diye konuştu.

“Savaşlarda kimyasal silah göstermek yasaktır biliyorsunuz, doğru değil”

Bakan Eroğlu, bir basın mensubun “DEAŞ’ın Suriye’de muhaliflere karşısında kimyasal tabanca kullandığı yönünde iddialara var, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna sert bir cevap vererek şunları söyledi:

“Bu büyük savaş suçudur, kusura bakmasın. Bunun cezası mutlaka verilir. Özellikle bu doğru bir şey değildir. Savaşlarda kimyasal tabanca kullanmak yasaktır biliyorsunuz, doğru değil. Savaş suçu olması sebebi ile mutlaka hesabı sorulur.”

Bakan Eroğlu, açıklamasının ardından ödül törenine katıldı. Şampiyonada MX kategorisinde birinci olan Şakir Neşeli Kolyancı’ya şampiyonluk kupasını veren Bakan Eroğlu, peşinde AFJET Afyonspor-Maltepespor arasında oynanan futbol maçını izlemeye gitti.

Gökten Ceylan – Hayati Kanat

