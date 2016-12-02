Bakan Faruk Özlü: Kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerimize önem veriyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Kısa Ve Öz Kazakistan Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Ankara Sherathon Otel’de gerçekleştirilen resepsiyona Kısa Ve Öz’nün yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve fazla sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda Kazakistanlı ve Türk davetlilere konuşma yapan Kısa Ve Öz, “Kazakistan kuruluşunun arkasından kısa bir süre içinde bölgenin vazgeçilemez ve ihmalkârlık edilemez en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Ülkemiz Kazakistan’ı birincil tanıyan ülkelerden biridir. Çünkü kardeş ülkemizin, ata yurdumuzun bağımsızlığına kavuşması asgari sizler dek bizleri de hoşnut etmiştir” biçiminde konuştu.

Kazakistan-Türkiye barışına büyük tartma verdiklerini kaydeden Kısa Ve Öz, “Ülke olarak kardeşlerimizin yanında edinmek ve bir an evvel dünyanın bağımsız ülkeleri arasında yer almalarını temin etmek bizim için çok önemliydi. Ortak kültürü, dili ve tarihi paylaştığımız ata yurdu, kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerimize başından beri büyük siklet veriyoruz. Kazakistan ile ülkemiz aralarında barışçıl ilişkilerin bulunduğu malumunuzdur” diye konuştu.

“TÜRK DÜNYASI ARAMAK BİR YÖNÜ İLE ATATÜRK DEMEKTİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kazaklar cesur, savaşçı ve allah vergisi tepede olan duruşlu bir milletin evlatlarıdır. Bu bilinç ve kararlılıkla uzun yıllar süren bağımsızlık özlemi 16 Aralık 1991’de son bulmuş ve Türk tarihinin altın sayfalarına bir galibiyet öyküsü daha eklenmiştir. Ne mutlu ki kardeş Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Türk dünyası aramak bir yönü ile Atatürk demektir. O Atatürk 200 milyonu aşan nüfusu ve takriben 1 buçuk milyon gayrisafi milli hasılası ile tüm Türk dünyasını ortaklaştıran yegane merkezdir. Bu vesile ile Sayın Nazarbayev’i tarihe açılan böylesi bir parantezi devam ettirdiği için içten gelen kutluyor, şahsım ve ülkem namına teşekkür ediyorum.”