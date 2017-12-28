Bakan Kaya çocuklarla futbol oynadı

Bir dizi toplantı ve ziyaret için kente gelen Bakan Kaya, ‘sevgi evleri’ diye anılan Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan çocukları ziyaret etti. Sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Bakan Kaya’ya bir çocuk, kendi hazırladığı Kaya’nın portresini hediye etti. Daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle sevgi evlerindeki tesisleri gezen Kaya, futbol oynayan çocuklarla karşılaşıp bir süre sohbet etti. Çocukların ‘top oynayalım’ teklifini kırmayan Bakan Kaya, çocuklarla penaltı atışı yaptı.

Bakan Kaya’nın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ve Tamer Dağlı da penaltı vuruşu yaptı.

Nuri Pir – Umutcan İşledici

