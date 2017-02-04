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Bakan Kılıç'tan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret

– Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti

04 Şubat 2017 Cumartesi, 20:20

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NİĞDE (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti.

Bor ilçesi Çukurkuyu beldesi mezarlığına gelen Bakan Kılıç’ı şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir karşıladı. Şehidin kabri başında okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar tarafından dua edildi.

Daha sonra Kılıç ve beraberindekiler baba Hasan Hüseyin Halisdemir’in evine giderek taziyelerini iletti.

Diğer yandan Kılıç, kabir ziyareti öncesinde Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı makamında ziyaret ederek görüştü.

Kılıç daha sonra Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Kız Yurdu ile Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi.

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