Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya’da kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Kurum, bayram namazını kılmak için Mevlana Meydanı’nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne geldi. Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.
Bayram namazını kılan ve ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, çocuklara bayram harçlığı verdi.
Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinde bayram namazı kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını, bayramların ülkedeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.
Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Kurum, "Konya’mız, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, ecdadımızın izlerini taşıyan bir şehir ve baba ocağımız. Biz de her bayram olduğu gibi bu bayram da baba ocağımıza sılayırahim yapmak, akrabalarımızı, eşlerimizi, dostlarımızı, komşularımızı görmek, ziyaret etmek amacıyla Konya’mıza geldik. İnşallah bu bayramda da Allah tüm Konya’mızın, tüm ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın ve bizleri nice bayramlara eriştirsin. Bayramlar bize komşuyu, yardıma ihtiyacı olanı tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzatmamız gerektiğini her bayram hatırlatıyor. Biz de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşacağız. Onlara yardım elimizi, dostluk elimizi uzatacağız." diye konuştu.
Türk insanının yardımseverliğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:
"Biz Türk milleti olarak dünyada en çok yardım eden milletiz. Bu noktada mazlumların hamisi, tüm dünya mazlumlarının lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, yolunda gidiyoruz. Bu yolda gitmeye devam edeceğiz. Türkiye sadece kendisini değil tüm dünya coğrafyasındaki mazlumları ilgilendiren bir ülke. Biz de bu anlayışla ülkemizin 2023’ünü, 2053’ünü, 2071’ini ve o vizyon çerçevesindeki çalışmalarını ekiplerimizle, valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla el ve gönül birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bunu, inşallah her bayram olduğu gibi bu bayramda da idrak etmek suretiyle ülkemizi bu noktalara taşımak istiyoruz. Vatandaşımıza hizmet etme amacıyla çalışmalarımızı gece-gündüz sürdüreceğiz."
Kurum, bayram tatili dolayısıyla yolculuk yapan vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Murat Kurum, açıklamasının ardından Mevlana Müzesini, sonrasında da Üçler Mezarlığı'nı ziyaret etti.
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