Bakan Müezzinoğlu’ndan anneler günü mesajı

Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, annelerin, bir milleti halk yapan değerlerin mimarları, birincil öğretmenlerimiz, bizleri karşılıksız sevgi ve fedakarlıkla bağrına basan kahramanlarımız olduğunu açıklama etti. “Bir devrin bitip bir devrin başladığı Milli Mücadelemizde en önde koşanlar da onlardır, evlatlarının başına kına yakarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına yollayanlar da” diyen Bakan Müezzinoğlu, Türk milletinin, cefakar annelerin fedakarlık ve cesaretlerine fazla şey borçlu olduğunu belirtti. Bakan Müezzinoğlu mesajına şu şekilde devam etti:

“Analık dünyanın en yüce vazifelerinden biridir. Müstesna ve karşılıksız olan tek sevgi anne sevgisidir. Onların mutluluğu toplumun da mutluluğudur. hiç kuşkusuz, baş tacı annelerimize olan minnet borcumuz yalnızca bir günle ifade edilemez. Bir ömür her tarafında onların ilgisine değer olmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözü annelerimizin ne kadar kutsal varlıklar olduğunun en hoş ifadesidir. Evlatlarının hayatlarını her şeyden önde tutan, onlar için bir ömür emek harcayan, şefkat ve merhamet timsali olan annelerimizin hakkı ödenmeyecek dek büyüktür. Bizler ülkemiz namına attığımız her adımda annelerin dualarının en büyük destekçimiz ve koruyucumuz olduğunu biliyoruz. Ömrünü vatana, millete ve insanlığa yardımcı evlatlar yetiştirmeye adayan, yolumuza her zaman ışık olan, sevginin ve merhametin gücünü bizlere aşılayan annelerimizin mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, ilk olarak şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin bu özel gününü en doğru dileklerimle kutluyorum.”