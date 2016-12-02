Bakan Özhaseki: Yaşanabilir bir dünyaya sahip olabiliriz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadar 10 ilde düzenlenen ‘Çevrem Sensin Projesi’nin Kayseri’deki programı Kadir Has Kültür ve Spor Kompleksi’nde yapıldı. Programın başlangıç konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, düzenlenen projeyi fazla önemsediklerini kaydederek belediye olarak yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Çelik, “Yaşadığımız topraklar bizler için vatandır. Vatan toprağı da bizim için azizdir, bunu hepimiz biliyoruz. Uğuruna isteyerek öleceğimiz bu vatanın daha temiz olmasında da benzer hassasiyeti neden göstermeyelim? Bu sorunun iki cevabı var. Birincisi tatmin edici bilincin oluşmaması. böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlediği bu etkinliği fazla önemsiyoruz” dedi. sonra konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Ülkemiz genelinde 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Çevrem Sensin’ kampanyasının ikincisini ilimizde düzenlenmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti anlatmak istiyorum.” biçiminde konuştu.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, salonu dolduran çocuklara çevreyi korumak anlamında nasihatlerde bulundu. Özhaseki, “Sevgili gençler, bu çevre bize emanettir. Cenab-ı Allah’ın bir emanetidir. Bu emanete canımız gibi, gözümüz gibi bakmamız lazım. Nasıl oysa Allah’ın bize verdiği bu can bize emanetse, eşlerimiz, dostlarımız, ailemiz, akrabalarımız bizlere emanetse belli olun çevre de bize bir emanettir. Çevre namına hoş işler yapılıyor. Bizim de geri kalmamamız gerekli. En azından evlerin içini hanımlar nasıl tertemiz tutuyorlarsa evimizin dışı olan sokaklarımızı, caddelerimizi, parklarımızı da bizim evimiz gibi kollamamız lazım. Oralar bizim ortak bahçemiz. Oraları kirletmememiz lazım. Elimize her geçen şeyi atmamamız lüzumlu. Bu konuda da hepimize vazife düşüyor diye düşünüyorum. Gençler sizden bir büyüğünüz olarak bir şey rica ediyorum. Hem kendiniz etrafı kirletmeyin, kirleten olursa da uyarın. Belediyemiz gece gündüz çalışarak ağaçlar dikiyor, parklar yapıyor. Bunu kimin için yapıyor? Sizler için yapıyor. Onu kim koruyacak? Sizler koruyacaksınız. Eğer çevreyi korursanız, yaşanabilir çok güzel bir dünyaya sahip oluruz.” ifadelerini kullandı. Programın sonunda hediye takdimi yapıldı.

Turan Bulut