Bakan Özlü Konya Endüstri Zirvesinin açılışına katıldı

TÜYAP Fuar merkezinde düzenlenen Konya Endüstri Zirvesi açılış programına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Veciz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Muhammet Uğur Kaleli, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Alet Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy ve davetliler katıldı.

“Anadolu’da yeni bir uyanışın, yeni bir dirilişin meşalesi yakıldı”

Konuşmasına 16 Nisan Referandumunda kuvvetli bir şekilde ‘Evet’ diyen Konyalılara teşekkür ederek başlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Veciz, “Halk Oylaması sonuçlarının ülkemiz için, şehirlerimiz için ekonomimiz için fazla önemli çok değerli sonuçları olacağına inanıyorum. Referandum sürecinde çoğu şehrimize ziyaretler gerçekleştirdim. Gittiğim şehirlerde meslek dünyamızla ve sanayicilerimizle emin buluştum. Iş dünyamızın ve sanayicilerin bu referandumun sonuçlanmasını nasıl büyük bir heyecanla beklediklerini kişisel olarak gördüm. 16 Nisan’la birlikte, dillerde ve yüreklerde yaşamış o heyecan bundan böyle ete ve kemiğe büründü. Anadolu’da yeni bir uyanışın, yeni bir dirilişin meşalesi yakıldı. Milletimizde ve şehirlerimizde biriken kocaman enerjinin ülkemizin tamamına ve dünyaya dalga dalga yayılacağı yeni bir dönem başladı. İşte Konya bunun canlı bir örneğidir. Bu fuar, bunun açık bir ispatıdır”ifadelerini kullandı.

Bu Endüstri Fuarı dahilinde, dört önemli fuarın aniden gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Kısa Ve Öz, “Yine KOP bölgesindeki 11 üniversitemizin işbirliğiyle ÜNİKOP Patent 2017 etkinliğini de bu sene birincil kez gerçekleştiriyoruz. Fuarların, ilgili oldukları sektörlere çok büyük bir zor katacağını düşünüyorum. Dile kolay, 40 ayrı ülkeden 55 bin civarında ziyaretçi bu fuarlara katılacak. Katılımcı firmalar aralarında çok sayıda yatırım ve ticaret anlaşmalarına imza atılacak. ÜNİKOP Berat 2017 etkinliği de keşif sahipleriyle yatırımcıları bir araya getirerek manâlı bir işlevi yerine getirecek. Bu büyük organizasyonu Konya’da ve Anadolu’da bir muhabere fişeğinin yakıldığına bir delil olarak görüyorum. Bu cins etkinliklerin hakiki sektörümüze, özelikle KOBİ düzeyindeki üreticilerimize büyük baskı kattığını ve katacağını düşünüyorum. Hakiki sektör ve KOBİ’ler güçlendikçe de şehirlerimiz ve Türkiye güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz sene yaşanan çoğu zorluğa karşın, yüzde 2,9 oranında büyüdü”

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan çoğu zorluğa rağmen yüzde 2,9 oranında büyüdüğünü söyleyen Bakan Veciz, “Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin de etkisiyle, son çeyrekten itibaren ılımlı bir toparlanma süreci yaşadık, yaşıyoruz. Bu yıla da iyi bir açılış yapmış durumdayız. Çoğu öncü göstergeye baktığımızda 2017 yılının Türkiye için fazla daha başarılı bir sene olacağını görebiliyoruz. Özellikle güven endekslerindeki gelişmeler bizi daha da umutlandırıyor. Zira ekonomide en önemli konu güvendir. Referandumun olumlu bir şekilde neticelenmesiyle bu güven daha da artacaktır. Türkiye ekonomisi, bundan sonradan kesintisiz üzerine koyarak ilerleyecektir. Bu yıldan itibaren daha yüksek çoğaltma rakamları göreceğiz. Daha da önemlisi, bu büyümeye bir devamlılık kazandırabileceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni idare modeliyle birlikte kaynakların en dürüst alanlara kanalize edilebileceğini vurgulayan Bakan Veciz, “Içten ve hızlı karar alabileceğiz. Kararlı bir şekilde yüksek çoğalma oranları yakalamanın yolu elbette ki üretimden geçiyor. Üretimi nicelik ve özellik olarak kesintisiz artırmalıyız fakat, istikrarı ve seri bir şekilde büyüyebilelim. Sanayi üretiminin kalitesini artırmak ve daha nitelikli ürünler üretmek bizim idareli hedeflerimize ulaşmamızda kilit noktadır. Ekonomimizin temelleri son derece sağlam. Makroekonomik alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Bu sağlam temeller üzerinde, sanayi sektörümüzün rekabetçiliğini çoğaltmak, ülkemizdeki meslek ve yatırım ortamını iyileştirmek için de çok önemli bir gayret içindeyiz. bu nedenle, bakanlığımızın çalışmalarına Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, tasarım, patent gibi konulara bambaşka bir tartı veriyoruz. Sanayimizin bu alanlardaki maharet ve kapasitesini artırmaya büyük tartma gösteriyoruz. Çünkü Türkiye’nin daha yüksek katma değerinde üretmesinin yolu bu alanlardan geçiyor. 2015 yılında ihraç ettiğimiz elektrikli teçhizatların ortalama kilogram değeri 4,6 dolardır. Buna karşılık aynı sektörde ithal ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram değeri 11,7 dolardır. Ne eyvah oysa birçok sektörde buna benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz” dedi.

“İnşallah, sizlerle birlikte, fazla daha zinde bir Türkiye inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülke sanayisine bu açıdan da büyük bir ivme kazandıracağına inandığını söyleyen Veciz, “Türkiye’de yeni bir dönem başladı.Bu yeni dönemde, kimsenin bahanesi ya da mazereti kalmadı. Hükümet olarak, muhalefet partilerimizle birlikte, yeni sistem için zorunlu harmoni yasalarını süratle içeri almamak istiyoruz. Bu konuda muhalefetin de gereken desteği vereceğine inanıyoruz. Bir yana bu düzen yasalarını çıkarırken, aynı zamanda meslek dünyamızın bizden beklediği yasal düzenlemeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bir işe odaklanırken öteki işleri şüphesiz ihmal etmeyeceğiz. Bakınız, referandumdan sadece üç gün daha sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bir buluşma gerçekleştirdik. Toplantımızın gündemi de Imal Reform Paketi’ydi. Yani hiç ara, ara verme, es, dur, durak ya da teneffüs vermeden, kaldığımız yerden yola revan olduk. Sadece Imal Reform Paketi değil, yalnızca bizim bakanlığımızın konuları da yok, iş dünyamızın ve sanayicimizin daha iyi şartlarda imal yapması için zorunlu adımları atmaya devam edeceğiz. Sanayicimizin daha fazla ve daha nitelikli imal yapması için meslek ve yatırım ortamını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. İnşallah, sizlerle birlikte, çok daha zinde bir Türkiye yapı edeceğiz. Güçlenen Türkiye’nin arkadaş ve müttefik ülkeler için de iyi ve manâlı bir partner olma özelliğini pekiştireceğini tasvir etmek istiyorum. Konuşmamın sonunda, Konya endüstri Fuarı’nın başarılı geçmesini, yerli ve yabancı bütün katılımcılar için bahtı açık olmasını diliyorum. Bu fuarın, Konya ve Türkiye ekonomisine çok olumlu katkılar yapacağına bütün kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu coğrafyada kalmak için tutunmak için bizim gözümüzü dört açmamız gerekiyor”

Fuarın bir düşünceyle oluştuğunu açıklayan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Biz buraya hep sanayicileri getiriyoruz. Endüstri zirvesine gelmiş olan sanayici ve iş adamlarımızın buradaki berat sahipleriyle iki gün boyunca en azından bir röportaj imkanları oluşur ve burada yeni bir sinerji oluşturabilir miyiz diye bir gayretin içerisindeyiz. Mutlaka da bir karşılığını bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu bölgenin pahalı bir bölge olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise, “Bu coğrafyada kalmak için tutunmak için bizim gözümüzü dört açmamız gerekiyor ve kendimiz üretmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz hemen iki gün önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye’nin yoklama altına alınmasını kararlaştırdı. Siz Türkiye’yi teftiş altına alamayacaksınız. Bu milleti kontrol altına alamayacaksınız. Bu milleti denetim hakkı sizde yok. Önce siz kendinizi denetleyin. Siz hangi yüzle Türkiye’yi kontrol altına alma cüretinde bulunuyorsunuz. Siz önce Akdeniz’de boğulan çocukların hesabını bir verin. Oradan kendinizi bir denetleyin. Seçimle meslek başına gelenleri yok, ihtilalle, darbe ile iş başına gelenleri destekleme onursuzluğunu yaşıyorsunuz. Siz kendinizi bir yoklama altına alın ondan sonradan Türkiye’yi yoklama altına almaya kalkın” biçiminde konuştu.

Konuşmaların gerisinde Bakan Kısa Ve Öz ve beraberindekiler fuar alanındaki stantları gezdi.