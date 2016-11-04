Bakan Özlü nikah şahidi oldu

Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Balıkesir Sanayi Odası kadar verilen yemek sonrası Ali-Emine Kimsesiz çiftinin kızları Büşra Cansu ile Kazım- Sibel Özgen çiftinin oğulları Melih Özgen’in nikah törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur’un kıydığı nikahta öteki şahitlikleri ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Kasım Sebze Bahçesi, Faruk Özkul, Ahmet Gökhan Sarıçanı ve Hüsnü Salih yaptılar. Tüm şahitlerin ve davetlilerin önünde evet diyerek dünya evine giren genç çifte düğün defterini Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü vererek mutluluklar diledi. Bakan Nikah Töreni sonrası Balıkesir’den ayrıldı.