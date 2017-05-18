Bakan Özlü: ‘Sanayicimizin gaza basacağını düşünüyoruz’

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 56. Genel Komite toplantısı gerçekleştirildi. TSE konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz da katıldı.

Özlü, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen halk oylamasının cumhuriyet tarihinde gerçekleştirilen en büyük inovasyonlardan biri olduğunu kaydederek, “Türkiye’de idare sistemi değişti. Yeni bir idare sistemi ile birlikte yeni bir atılım dönemi başlıyor. Yeni dönemin belli başlı unsurlarını demokrasi, metamorfoz ve reformlar oluşturacak” şeklinde konuştu.

Uygulamaya giren Berat Kanunu ve Sinai Sahiplik Hakları Kanunu’na değinen Özlü, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında bir Berat Kanunu olduğunu dile getirdi. Laf konusu kanunlar ile patent alma, coğrafi işaret alma gibi süreçlerin kısaldığına dikkat çekti.

“Türkiye’nin sınırlı olan kaynaklarını bir araya getirip, şiddet birliği yapacağız”

Bakan Veciz, Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji üretimini arttırmak, ilerletmek için bir kanun tasarısı hazırladıklarını açıklama ederek, “Bunu da TBMM’ye sevk ettik. Komisyondan geçti. Genel Kurul aşamasında, bunu da en kısa sürede yasalaştıracağız. Bununla ilgili Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olması yolunda manâlı bir mesafe alacağız. Süreçleri kısaltıyoruz. Karar mekanizmalarını sadeleştiriyoruz ve Türkiye’nin güçlerini birleştiriyoruz. Türkiye’nin ayrıca bütçesel anlamda ayrıca de insan kaynağı yönünden sınırlı olan kaynaklarını bir araya getirip, zor birliği yapacağız ve kayıtlı alanlarda Türkiye’nin potansiyelini ortaya koymaya çalışacağız” dedi.

Imal Reform Paketi

Meclis gündemine gönderilen Imal Reform Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde yer alan Özlü, şunları söyledi:

“Bu da sanayici ve üreticilerimizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu paketle sanayicimizin ve üreticimizin karşılaştığı sorunları çözmek, onların önünü başlamak, onlara daha geniş bir sahada egzersiz imkanı getirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken tepeden hiçbir vakit kendi düşüncelerimizi empoze etmeye çalışmadık. Sanayicilerimizle görüştük, onları dinledik, onlardan bizlere gelen talepleri topladık. Paket en son halini aldığında sanayicilerimiz çağırdık ve onlarla istişare ettik.”

Özlü, Üretim Reform Paketi’nin yasalaşarak meclisten geçmesi halinde Türkiye’nin sanayisinde önemli bir sıçrama yaşanacağını belirterek, “Sanayicimizin gaza basacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

4. Sanayi Devrimi ile üretim sürecinin geliştiğini ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını bildiren Veciz, standardizasyon süreçlerinin de aynı şekilde yenilik ve değişim içine girdiğini kaydetti.

“TSE’nin hem yapısal keza de yürüttüğü hizmetler anlamında bir dönüşüme ihtiyacı var”

Üreticilerin laf konusu süreçte TSE ile daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğine vurgu yapan Özlü, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“TSE, sanayicimizin refakatçisidir. Bugüne değin olduğu gibi dijital değişim sürecinde de sanayicimize yardımcı olmak için bütün tecrübemizi kullanacağız. TSE’nin hem yapı hem de yürüttüğü hizmetler anlamında bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca TSE’nin alaka alanına giren konularda ayrıca de Bakanlığımızın piyasa gözetim ve denetleme faaliyetleri ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı inşallah yasa tasarısı haline getirip önümüzdeki Ekim ayı içinde TBMM’ye göndereceğiz.”