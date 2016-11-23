Bakan Özlü: “Sizlerin örnek olduğunuzu düşünüyorum”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Veciz kadar Türkiye’de birincil kez edinmek üzere Mega Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Cemer Kent Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Tasarım Merkezi Belgesi” verildi. Bakan Veciz, Türkiye’de ilk defa bu belgeyi almaya yargı kazandıkları için firmaları tebrik etti.

“Sizlerin örnek olduğunuzu düşünüyorum”

Öteki sanayicilerin de “Tasarım Merkezi Belgesi” alan firmaları misal alması temennisinde yer alan Bakan Özlü, “Onlar da kendi bünyelerinde tasarım merkezleri AR-GE merkezleri açarlar. Daha kaliteli ürünler üretirler. Daha katma değeri yüksek, daha teknolojik ürünler üretirler daha artı kar ederler. Sizlerin örnek olduğunuzu düşünüyorum” biçiminde konuştu.

Bakan Özlü, konuşmasının peşinde firmalara belgelerini takdim etti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere tarafından, söz konusu programa ilişkin 6 özel sektör firması Tasarım Merkezi olabilmek için müracaatta bulundu. Bu şirketler aralarında karara bağlanan 2 işyeri Türkiye’de birincil kere Tasarım Merkezi Belgesi almaya adalet kazandı. Halihazırda 4 firmanın da değerleme süreçlerinin devam etmekte olduğu, 11 firmanın ise başvurularını bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

Benan Özben