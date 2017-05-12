Bakan Özlü: “Yerli marka otomobile ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Veciz, Ensar Vakfında gerçekleştirilen programa katıldı. Burada konuşan Kısa Ve Öz, gerçekleştirilen 16 Nisan millet oylamasının Cumhuriyet tarihinde fazla önemli bir inovasyon sağladığını kaydederek, “Hükümet etme sistemimizde yenilik yaptık. İnovasyon gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, 16 Nisan insanlar oylamasının hükümet sistemlerinde süreçleri kısaltacağını, karar mekanizmalarını hızlandıracağının altını çizdi. Kısa Ve Öz, sanayi yönünden ise çok detaylı ve derin sonuçlar elde edileceğini söyledi. Türkiye’nin cari açığının esas sebebinin teknolojik açık kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Kısa Ve Öz, “Teknoloji üreten bir ülke olmak bizim için bir zorunluluktur, seçim değildir. Türkiye’nin başka yolu yoktur” şeklinde konuştu.

Kısa Ve Öz, teknolojide köklü bir değişimi öngören kanun tasarısını hazırladıklarını ifade ederek, “Bu yasayı çıkardığımızda Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olma yolunda yapı bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“Yerli marka otomobile TÜBİTAK’ın değil, ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz”

Konuşmasının arkasından Veciz, katılımcıların sorularını yanıtladı. Yerli otomobile ilişkin bir soru üzerine Bakan Kısa Ve Öz, “Yerli otomobilde problem teknolojide değil, problem ticari. Daha açık konuşmak gerekirse yük noktası yerli otomobilin teknolojide yok. Türkiye yılda 1.5 milyondan artı araç üretiyor. Bunun yüzde 77’sini ihraç ediyor. Türkiye otomobil üretiyor. Bizim imal ve tasarım mühendislerimiz var. Bizim otomobil fabrikalarımız var. Biz araba üretiyoruz. Türkiye’nin otomobil üretmede bir sıkıntısı yok. Konu ticari, konu satmak, dünyada otomobil üreten manâlı aktörler, büyük oyuncular var. Bunlar, milyonlar mertebesinde adette araba üretiyorlar. Adetler arttıkça birim fiyatlar düşer. Bizim yeni yaptığımız, arzu ettiğimiz, Türkiye’nin kendi markası bir otomobilinin olması. Biz yerli bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin yerli otomobil çalışmasındaki temel kritik nokta teknoloji değil, ticaridir. Bu bakımdan yerli marka otomobile TÜBİTAK’ın yok, ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Benan Özben – Burak Altun