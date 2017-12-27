Bakan Özlü’den Selçuk Üniversitesi’ne ziyaret

Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde, bir firmanın üretim tesisi açılış törenine katılan Bakan Özlü’ye, Selçuk Üniversitesi’ndeki ziyaretinde, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Prof. Dr. Mehmet Okka, dekanlar, müdürler ve öğretim üyeleri eşlik etti.

Bakan Özlü, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olmasına yönelik gerçekleştirilecek çalışmaların önemini belirtti. Türkiye’yi bilimin merkezi ve ileri teknoloji üreten bir ülke konumuna getirmek istediklerini ifade eden Özlü, ülke ekonomisine katkı sağlayan her türlü teknolojik çalışmanın önemine vurgu yaptı. Bakan Özlü, Selçuk Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğunu sözlerine de ekledi.

Rektör Prof. Dr. Şahin de, araştırmacı üniversitelere aday 5 üniversite arasında yer aldıklarını belirterek, üniversite olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Devletin stratejik üniversitesi” hedefiyle katma değer oluşturacak ürünler üretmeye yönelik projelere önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, ayrıca üniversite bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlerin yer aldığı “Sektörel Hizmetler Bilgi Sistemi” hakkında da bilgi verdi.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Şahin’in Bakan Özlü’ye hediye takdiminin ardından sona erdi.