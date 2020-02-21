Bakan Pakdemirli Kayseri'de “Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları”nda konuştu: (1)
KAYSERİ (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin "Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz." dedi.
Pakdemirli, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Kayseri Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda, tarım ve orman sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kayseri'ye yapılan yatırımlardan bahseden Pakdemirli, kentte ilk defa manda sütü işleyen bir işletmenin faaliyete geçtiğini ve buranın günlük bir ton süt işleme kapasitesi olacağını söyledi. 2 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini ve Kayseri'de 1,5 milyon fidanı üreteceklerini belirten Pakdemirli, sosyal ağaçlandırma projelerine devam edeceklerini aktardı.
Pakdemirli, 10 ayrı ilçede bulunan 25 mahallede de 2B orman kadastro çalışmalarını tamamlayacaklarını vurgulayarak 15 tarım kredi kooperatifi marketi açacaklarını ve tüm istihdamı bölge insanından sağlayacaklarını bildirdi. Çiğ süt desteklerinde de Kayseri'ye düşen miktarın 185 milyon lira olduğunu anlatan Pakdemirli, "Bütün imkanlarınızı seferber edin, yeter ki benim çiftçimin yüzü gülsün." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz. Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödenecek. Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5,2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere tek seferde ödenecekleri 21 Şubat saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz."
Bakan Pakdemirli, toplantı öncesi salon girişinde bir stantta Kayseri pastırması dilimleyerek tadına baktı.
Öte yandan Pakdemirli, toplantı öncesi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.
(Sürecek)
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