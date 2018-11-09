Bakan Selçuk duyarlı öğretmenle bir araya geldi
KAYSERİ (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beslenme çantasız okula geldiğini fark ettiği öğrencisinin hayatını değiştiren öğretmen Ayça Burcu Ökmen ile bir araya geldi.
Çeşitli açılış ve ziyaretlere katılmak için kente gelen Bakan Selçuk, öğle yemeğinde Talas Kepez Mahallesi'nde öğretmenlik yapan ve öğrencisine yönelik duyarlılığı Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilen Ökmen ile buluştu.
Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Selçuk, şöyle konuştu:
"Ayça öğretmenimizle beraberdik. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu. Öğretmenimizin bildiğiniz gibi öğrencisi ve öğrencileriyle ilgili gerçekten emek dolu, duyarlılık dolu çalışmaları var. Kendisinin, Kayseri'nin bir köyünde 3 senedir verdiği bir emek var. Bizim de Türkiye'nin her yerinde kentlerde, kırsalda, köylerde gönlüyle, yüreğiyle iş yapan öğretmenlerimize teşekkür borcumuz var. Çünkü bu ülke bu öğretmenlerimizin omzunda yükselir. Ayça öğretmenimiz gibi benzeri tüm öğretmenlerimizden Türkiye'nin pek çok yerinden mektuplar alıyoruz, fotoğraflar alıyoruz. Hepsinin emekleri çok saygı değer. Öğretmenimizle teşekkür mahiyetinde bir yemek yiyelim, sohbet edelim istedik. Ben bütün öğretmenlerimize Ayça öğretmenin şahsında teşekkür ediyorum. Eğer köylerimizdeki bu başarı hikayeleri yükselirse Türkiye de yükseliyor demektir. Kendisine parlak bir gelecek diliyorum."
Öğrencisi Necati Özden'in okula beslenme çantası getirmemesi üzerine ailesiyle görüşen ve zor şartlarda yaşayan ailenin yaşamını değiştirmek için girişimlerde bulunan, aileye bir ev yapılmasına da vesile olan öğretmeni Ayça Burcu Ökmen de Türkiye'nin pek çok yerinde Necati gibi çocuklar olduğunu dile getirdi.
Öğretmenlerin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ökmen, "Biz bir kıvılcımla başlattık. İnşallah diğer öğretmenlerimiz arkasını getirir bu silsilenin. Bir çocuğun hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize. Bakanımız da bizleri onurlandırdı." dedi.
– Derslik başına düşen öğrenci mevcudunun azaltılması
Bakan Selçuk, bir gazetecinin, derslik başına düşen öğrenci mevcudunun azaltılması yönünde bir altyapı çalışması olup olmadığını sorması üzerine, derslik sayısını artırarak sınıflardaki öğrenci mevcudunu Türkiye genelinde azaltmayı planladıklarını söyledi.
Derslik açığının, 16 yıldır yapılan yatırımlar sonucu giderek azaldığına dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:
"Örneğin Kayseri'de bir yıl içinde derslik açığımız tümüyle kapanmış olacak. Sorunun yaşandığı büyük şehirlerde de derslik açığını kapatılacağını rahatlıkla söyleyebilirim. 2023 vizyon programı kapsamında 3 yıl içerisinde bu konuyla ilgili bir pürüzün kalmamasını garanti altına almaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin bu konudaki desteklerini belirtmek isterim. Türkiye'nin her yerinden güzel haberler geliyor bu konuda. Çocuklarımız adına mutlu oluyoruz. Onların daha rahat, daha huzurlu bir ortamda eğitim görmesi bizleri mutlu ediyor."
Bakan Selçuk, okul müdürü olmanın kriterlerinin değişeceği yönündeki haberlere ilişkin de "Okullardaki yöneticilerimizin belirli standartlar ve akredite edilmiş kriterler çerçevesinde yönetici olmaları konusunda her türlü tedbiri alacağımızı söyleyebiliriz. Hemen bu yıl içinde, bu öğretim yılı içinde de belirli bir noktaya gelecek zaten." ifadelerini kullandı.
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