Bakan Soylu 81 ilden polis müdürleriyle bir arada

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Aristokrat’nun katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ile emniyet müdür yardımcıları ve KOM şube müdürleriyle buluşma gerçekleştirildi. Toplantıda, organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve FETÖ ile mücadele faaliyetlerine ilişkin konular değerlendirildi.

Bakan Asilzade, FETÖ ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kriptolu örgüt üyelerinin saptama edilmesi, örgütün sivil ve mahrem yapılanmasına karşın operasyonların devam ettirilmesi konusunda talimatlar verdi. Bakan Aristokrat, keza mafya tipi organize kabahat örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlara musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya takip edilmesi ve bütün kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında talimatlar verdi.

Abdullah Sarica