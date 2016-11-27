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Bakan Soylu, Foçada askeri okulu ziyaret etti

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere İzmir’in Foça ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, helikopterle Foça Jandarma Okulu bahçesine indi.

27 Kasım 2016 Pazar, 14:17
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Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere İzmir’in Foça ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, helikopterle Foça Jandarma Okulu bahçesine indi. Askeri heyet göre karşılanan Bakan Aristokrat, okulda incelemelerde bulunarak, yetkililerden kısa toplantı aldı. Ziyaret basına ve protokole kapalı olarak yapıldı.

Bakan Asilzade’nun gelişi sırasında denizde Sahil Güvenlik, karada jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
 

Servet Vural
 

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