Bakan Tüfenkci: ‘Reformları tamamlayan bir ülke olarak 2019’a adım atacağız’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli ziyaret ve açılışlara bulunma üzere Elazığ’a geldi. Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu il protokolü ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın, bünyesinde hizmete sunulan Vali Murat Zorluoğlu Konferans Salonu ile Teşhir ve Tanıtım Merkezi’nin açılışını yaptı.

16 Nisan’dan önce ekonomiyle ilgili bütün söylenenlerin tek tek gerçekleştiğini bildiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Algılama operasyonlarıyla ve suni müdahalelerle ekonomimize karşın engelleme faaliyetlerini çok şükür sizlerin ve milletimizin arkadaş canlısı gayretiyle bertaraf ettik. 16 Nisan’dan sonradan önümüz daha açık. Öngörülebilir bir Türkiye’yi daima beraber yapı edeceğiz. Daha fazla demokrasinin, değişimin olduğu bir Türkiye’yi birlikte yapı edeceğiz.16 Nisan’dan sonra bir yanlamasına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş reformlarını gerçekleştirirken, bir yanlamasına da gündemi ekonomi olarak belirledik ve Türkiye’yi, gerçek sektörü nasıl daha fazla büyütürüz, onun gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

2019 yılına reformları tamamlayan bir ülke olarak adım atılacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Esasında 16 Nisan’dan sonra bizlerin, borsa İstanbul endeksine baktığımız da tarihi zirvelere eriştiğimizi görüyorum. Yeniden 10-16 Nisan’dan sonraki dönemde etkin bir şekilde gözlemleme şansı bulduğumuz diğer bir gelişmede döviz kurlarındaki oynarlığın azaldığına daima beraber tanık oluyoruz. Bilhassa Türk lirasındaki gözlemlenen layık kazancının büyük bir bölümünü ülkemizdeki istikrar kaygısından kaynaklandığını da burada söylemek muhtemel. Geçen yıl küresel ticaret hacminin endeks bazında sadece dünyada yüzde 1.3 arttı. Yaşanan finanssal dalgalanmalar sebebiyle bedel bazında da küresel ihracatımız yüzde 3.3, küresel ithalatımız ise yüzde 3.2 azaldı. 2016’da yaşanılan hadiselere bakıldığında özellikle bu hainlerin bu ülkeye yaşattıkları bu darbe girişimine karşı hükümetimizin almış olduğu önemli tedbir ve teşviklerin sizlerin de gayretleriyle biz 2017’ye zinde bir şekilde girdik” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu;”Bizde elimizi taşın altına koyduk”

Türkiye’nin zorlama bir süreçten geçtiğini dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin başına gelenler başka bir ülkenin başına gelse yerle bir olur ve kendisini toparlayamazdı. Darbe girişimi olmak üzere bir sürü hadise yaşadık. Ekonomimiz olumsuz etkilendi ama yıl sonu itibariyle her tarafta çoğaltma noktasına geldik. Bu işlem içerisinde hükümetimizden de büyük bir kavrama gördük. Bizde elimizi taşın altına koyduk. Yeni emekçi alacakların 3 ay maaşını devlet ödüyor. 3 ay sonrada 9 ay boyunca vergisi ve sigortasını devlet ödüyor. Yani bin 400 lira senin cebinden çıkıyor gerisini 9 ay baştan başa devlet ödüyor. Bu istihdamda tarihi bir takviye. 4 ayda 1 kişiye şuan istihdam sağladık. Elazığ’da verdiği sözü büyük çapta yerine getirdi. Sene sonunda hepimiz getirmiş olacağız. Cazibe merkezleri müthiş bir fırsat ve iyi takdim etmek lazım. Elazığ içinde iyi bir fırsat. TOBB biriktirmiş olduğumuz kaynakları ve sizlerden almış olduğumu kaynakları biz üyelerimize baskı zamanda kredi olarak verelim dedik ve nefes kredisini çıkardık. Şuanda bundan kullanabilirsiniz”diye konuştu.

Vali Zorluoğlu;”Bütün güzellikleri beraber gerçekleştirdik”

Böyle bir ilde çalışıyor olmaktan ve güzel insanlara hizmet ediyor olmaktan çok büyük bir haysiyet duyduğunu aktaran Vali Murat Zorluoğlu, ise “Evlatlarıma, torunlarıma bırakacağım manevi servet hiç kuşkunuz olmasın Elazığ’ da yaptığım bu valilik dönemi olacaktır. Elazığ’da göreve başladığım günden itibaren Elazığ TSO başkanımızla doğrusu bir vali , ticaret odası ilişkisinin fazla ötesine geçen bir kardeşlik ve arkadaşlık hukuku içerisinde görevimize devam ediyoruz. Elazığ da bütün hususlarda gelişmesi, kalkınması, güzel hizmetlerin artarak devam etmesi hususlarında var olan tüm projelerde biz Elazığ TSO başkanını, idare heyeti üyeleri daima yanımızda destek olarak gördük. Her Zaman birlikte hareket ettik ve bütün güzellikleri beraber gerçekleştirdik. Bilhassa Elazığ TSO başkanımız Elazığ’ın da dahil olduğu 23 Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin çekicilik merkezleri programına Elazığ’ın da dahil edilmesinde gerçekten büyük gayretler göstermiştir. Yine bunlara ilave olarak Elazığ’ın bu yatırımlarda 6. alan teşviklerinden yararlanmasında hakikaten İdris Başkanın ve odamızın çok kayda değer katkıları olmuştur. İdris Başkanın, milletvekillerimizin, bakanımızın ve hükümetimizin destekleriyle Elazığ yıllardan beri beklediği o müjdeyi teşviklerde, devlet desteklerinde altıncı bölge teşviklerinde faydalanma olanağını da kazanmış oldu. Ben başta bakanıma ve hükümetimize tekrar müteşekkir olduğumuzu bütün Elazığ halkı adına betimlemek istiyorum” şeklinde dile getirdi.

Elazığ TSO Başkanı Alan;”Bu binayı komple bir ticaret merkezine dönüştürmek istiyoruz”

Elazığ TSO’nun 100. yılına girmesine 2 yıldan az bir zaman kaldığını belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Toplum içerisinde her zaman saygıdeğer bir konumu olan Elazığ TSO odasının hizmette 100. yılında çok daha donanımlı, altyapısı, vizyonlu ve hedefleri olan toplumun yüklemiş olduğu misyonu içerisinde hareket eden bir koşul haline getirmek istiyoruz. Bu hafıza ve bakış açımızda ilk önce somut eksikliklerimizin tamamlanması ve hizmetlerimiz açısından büyük bir siklet taşımaktadır. Üyelerimizin ve ilimizin ihtiyaçlarımızın karşılamaya yöneliktir. Bugün devlete ait açılışını yapmış olduğumuz hizmet binasının 3 bodrum katını mevcut durumunu ve son halini sizlerle paylaştım. Binamızın eski hali ile çalışmamız sonrası bugün ki hali apaçık olup binamızın hizmet verebilmesi için tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Binamızın bu alanlarının ilimize ve üyelerimize açılması ve hizmet binamızın bir ticaret kompleksi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Fırat Kalkınma Yatırım Ofisi, Kredi Garanti Fon Şubesi yer alan odamız hizmet binasının bulunduğu bu modern konferans ile teşhir ve tanıtım merkezini kazandırmış bulunuyoruz. bununla beraber durağan haldeki 3 bodrum katımızı çağdaş ve kullanılır bir ışık halkası getirerek KOSGEB İl Müdürlüğü ve ekonomi ile ilgili diğer kurumların hizmete başlamak sureti ile bu binayı komple bir ticaret merkezine dönüşüm düşüncesi içerisindeyiz. Bizim bu hedefe gelmek noktasında valimizin ve TOBB başkanımızın çok değerli maddi ve manevi katkıları bulunmaktadır. İlimizin sosyal kültürel ve idareli kalkınma ve gelişmesinde çok büyük emek ve takviye veren valimizin bütün bunlarla ilgili bu salonun Elazığ’a kazandırılmasında verdiği katkılar nedeni ile kendi ismini verdik”diyerek sözlerini tamamaldı.

Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonradan il protokolü ile birlikte TSO bünyesinde açılan resim sergisini gezdi. Ardındaki protokol Akçakiraz Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yaz etkinliklerine artan bir şekilde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kamil Cankılıç