Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti
ÇANKIRI (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Çankırı Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Varank, Çerkeş ve Şabanözü ilçelerinde organize sanayi bölgelerinde çeşitli alanlarda üretim yapan fabrikaları gezdi. Bakan Varank, fabrikalarda çalışan kadınlarla sohbet etti, fabrikaların üretim kapasitesi konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Orta ve Eldivan ilçe belediyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı gezdi.
MKEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akdere ile MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Selim İyiiş, fabrikada 35 ve 20 milimetre uçaksavar topu, 25 milimetre otomatik top, 35 milimetre silah sistemi, T-155 Çekili Panter Obüsü, T-155 K/M Fırtına Obüsü 7 ana komplesi, 107 milimetre çok namlulu roketatar sistemi, 12,7 milimetre uçaksavar makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar ile 40 milimetre tamburalı bomba atar üretimleri konusunda Bakan Varank'a bilgi verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara kara yolu üzerinde bulunan Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki lastik ve akü fabrikalarını da ziyaret etti.
Ziyaretlerinde Bakan Varank'a Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri eşlik etti.
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