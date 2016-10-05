Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylandan, Başkan Kaleye ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Konya’nın Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ı Beyler Konağı’nda ağırladı. Ziyarete Mekansal Tasarlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile Cihanbeyli Kaymakamı Ahmet Gencer de katıldı.

Bakan Yardımcısı Ceylan’ı Cihanbeyli’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçede yapılan incelemeler hakkında bilgi verdi. Cihanbeyli’ye tarihinde görünmeyen dev eserleri kazandırdıklarını anlatan Başkan Kale, hizmet çıtasını çok yükseklere taşıdıklarını belirtti.

“Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik”

Son dönemde birbirinden önemli eserlerin yükseldiği Cihanbeyli’nin hemen hemen bir şantiyeye döndüğünü ifade eden Kale “Tercih öncesinde halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik. Cihanbeyli’ye dev eserler kazandırdık. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla ilçemizi yeni baştan imar ediyoruz. Halkımız her şeyin en iyisine değerinde. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da, Cihanbeyli’de olmaktan nedeniyle büyük sevinç duyduğunu açıklama etti. İlçede belediyenin yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini söyleyen Ceylan, özellikle Beyler Konağı’nı çok beğendiğini açıklama ederek, “Başarılı çalışmalarından nedeniyle Sayın Başkan Mehmet Kale’yi kutluyorum” dedi.