Bakan Yardımcısı Tunç'tan Ahi Evran Kampı'na ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın'ın da eşlik ettiği ziyarette Tunç, gençler için uygulanan bazı programlara katıldı.
Tunç, bu tür kampların gençlerin hem tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeye hem de dinlenip, kendilerini geliştirmeye önemli katkılar sağladığını belirterek, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Gençlerin tarıma ilgisini artırmak ve onların tarımla iç içe olmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:
"Bugün sizlerle bir arada bulunmaktaki maksadımız tarım, orman ve gıdayla alakalı bazı fikirler aktarmak. Sizlerin de bu alanlara olan ilginizin yoğun olduğunu görmek bizleri memnun etti. Gençlerimizin tarıma olan ilgisini daha da artırmak için projelerimiz var. Bilmemiz gereken bir şey var ki tarım aslında çok önemli bir konu. Stratejik önemi büyük olan bu alana gençlerimizin ilgisini çekmek de bir o kadar önemlidir."
Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençleri, müzik ve gönül insanlarının memleketi, tasavvuf erlerinin ve diğer büyük değerlerin yaşadığı topraklar olan Kırşehir’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
İsmini Ahilik felsefesinin kurucusu Ahi Evran-ı Veli’den alan gençlik kampında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile gençleri dinlediklerine vurgulayan Akın, "Sizi gençlerimizle birlikte ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin dört bir yanından kampa gelen gençlerimiz tarım ve hayvancılık şehri Kırşehir’de, Sayın Bakan Yardımcımızın tecrübelerini dinleyecek ve kendilerini geliştirme yönünde önemli adım atmış olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Ziyarete, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı İsa Sertkaya, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de eşlik etti.
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