Bakan Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi el-Hireyci’yi kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, nezaket ziyaretinde bulunan Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci’yi makamında kabul etti. Görüşmede iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesi konularında manzara alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Hireyci, kendilerini kabul ettiği için Bakan Yılmaz’a memnuniyetini dile getirirken, edep ziyaretinden dolayı Bakan Yılmaz da Büyükelçi Hireyci’ye teşekkür etti.

Musa Erdoğan