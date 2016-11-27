Bakan Yılmaz uyduya bağlanan teleskopla yıldızları izledi

Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesindeki bir özel okulun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı konuşmada, “Darbeyi yapanlar da bu eğitim sisteminden fakat onlara aleyhinde koyan onlardan çok daha artı insan vardı. Diğerlerinin elinde silah vardı, bu insanların elinde silahları bile yoktu fakat imanı, inancı ve memleket değin büyük yüreği vardı. Dolayısıyla bu insanların olduğu ülkede ‘Değerler eğitimi verilmiyor’ çağırmak insafsızlık olur. Bundan sonradan da birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece 79 milyon kardeş olacağız, birbirlerimizin kusurlarını görmeyeceğiz. Tersine kusurları örteceğiz, güzellikleri ve iyilikleri öne çıkaracağız” dedi.

Açılış konuşmasının peşinde okulu ve sınıfları gezen Bakan Yılmaz, çatı katındaki dev teleskopla yıldızları izledi. 22 inç merceğe sahip uyduya bağlanan teleskopla yıldızlara ve aya bakan Yılmaz, “Baktım lakin bir şey göremedim” dedi. Kendisinden daha sonra teleskoba çıkan Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya seslenen İsmet Yılmaz, “Efkan Abi bir şey göremezsen ben niçin göremiyorum diye şaşma çünkü bende göremedim” diyerek espri yaptı.