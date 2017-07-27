Bakan Yılmaz'dan, şampiyon takıma malzeme desteği

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2. Lig’e çıkmaya hak kazanan Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımı oyuncularına 25’er adet eşofman, krampon ve spor ayakkabısı gönderdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, spor malzemeleri Gazi Anadolu Lisesi okul spor salonunda düzenlenen programda takım oyuncusu öğrencilere takdim edildi.

Programa Sivas Vali Yardımcısı Can Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mesnet Aras, Ayhan Bülbül ve Okul Müdürü Mustafa Karadağ ile öğrenciler katıldı.

Altınsoy, programda yaptığı konuşmada, güzel bir başarıyı ödüllendirdiklerini belirtti.

Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımının, Türkiye’de önemli bir başarı elde ettiğini aktaran Altınsoy, “Büyük mücadeleler sonrasında 2.lige çıkmayı başarmıştır. Bizler de Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın çocuklarımızın başarısını kutlamak amacıyla göndermiş oldukları spor malzemelerini öğrencilerimize ulaştırmak için burada bulunuyoruz. Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımımızı göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Can Aksoy da “Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımının göstermiş olduğu başarılar hem ilimizi hem de bizleri gururlandırıyor. Başta Okul Müdürü olmak üzere takımda üstün başarı gösteren futbolcu kızlarımızı ve futbol takımını çalıştıran hocamızı tebrik ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Can Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Okul Müdürü Mustafa Karadağ tarafından kadın futbol takımı oyuncusu öğrencilere ödülleri takdim edildi.