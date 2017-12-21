Bakan Yılmaz’ın meslek lisesi çağrısına bir yanıtta TAŞPAKON’dan geldi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın meslek odalarına ve kuruluşlarına yaptığı “Meslek liselerinin yönetimini devretmeye hazırız” çağrısına Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’ndan (TAŞPAKON) olumlu yanıt geldi. TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan, bakanlığın uygun görmesi halinde göreve hazır olduklarını belirtti.
“Her meslek konusu işin ehline bırakılmalı”
7 bölgede 7 federasyon ve 61 vilayette 61 dernek ile faaliyet gösteren, konusunda Türkiye’nin en büyük mesleki üst kuruluşu olan TAŞPAKON’ un Genel Başkanı Gökhan Tufan Bakan Yılmaz’ın ülkenin geleceği için hayati bir konuya parmak bastığını söyledi.
Tufan yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aşçılık ve pastacılık konusunda eğitim veren mesleki ve teknik liselerde, eğitimlerin ve fiziki şartların orantısız olduğunu, işin ehli kuruluşlar resmi olarak işe ortak edilmediği için öğrencilerin mezuniyet sonrası sektöre uyum sağlamakta önemli sorunlar yaşadığını kaydetti.
Ayrıca, staj sisteminde de hızlı bir şekilde reforma gidilmesi gerektiğini söyleyen Tufan, “Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu olarak eğitim konusu kuruluşumuzdaki en önemli üç misyonumuzdan biridir. Bağlı federasyonlarımız ve üye derneklerimiz aracılığı ile iller bazında Milli Eğitim Müdürlükleri ve Meslek Liseleri ile eğitimde iş birliği protokolleri imzalayarak o illerde okullara destek vermeye hali hazırda devam ediyoruz. 61 vilayette bulunan derneklerimiz kendi illerinde meslek liseleri ile daima iletişim halinde öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz teorik ve pratik eğitimler veriyor” şeklinde konuştu.
Aynı zamanda, her sene 4 veya 5 ilimizde meslek liselerine yönelik düzenlediğimiz ulusal yemek yarışmaları ile yine öğrencilerin mesleki gelişimine destekte bulunduklarını açıklayan TAŞPAKON Başkanı, “3’üncü Turizm Şurası’nda şahsım olarak Eğitim ve İstihdam Komisyonu’nda yer aldım. Mesleki eğitim ile ilgili alanımızdaki sorunları ve geliştirilmesi gereken yanları komisyon süresince dile getirdim. Bakan Yılmaz’ın bu teklifi düşüncelerimize tevafuk çok yerinde bir adım olup hatta Türkiye’nin geleceği için tarihi bir hamle olmuştur. Konfederasyonumuzun ana faaliyet konusu olan aşçılık ve pastacılık mesleki alanının ilgili dalı gastronomi son zamanlarda ülkemizin gündeminde fazlası ile yer alıp, 2023 hedeflerinde de önemli bir yer tuttuğu artık devletimizin ilgili mercileri tarafında da kabul görmüş olarak burada ki en mühim konu Türkiye’de sayıları tahmini 500’ün üzerinde olan aşçılık ve pastacılık eğitimi veren meslek liselerinin yiyecek-içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerin eğitimidir. Eğitimde yeterlilik ve kalite olmadan Türkiye’de gastronomi sektörünün gelişmesinden ve geleceğe dair sağlam temeller üzerine inşa edilmesinden asla söz edemeyiz” ifadelerini kullandı.
Gökhan Tufan, bu vesile ile Bakan Yılmaz’ın teklifi üzerine aşçılık ve pastacılık konusunda eğitim veren meslek liseleri ve bunların ilgili bölümleri dahil olmak üzere Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu olarak eğitimin sorumluluğunu almaya veya iş birliği içinde bakanlık ile işin resmi ortağı olmaya hazır kıta beklediklerini söyledi.
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