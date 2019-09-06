Bakan Ziya Selçuk Nevşehir'de
NEVŞEHİR (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de hayırsever Hacı Asım Atabilen'in yaptırdığı ilkokulu hizmete açtı.
Selçuk, açılış töreni için geldiği kentte, Nevşehir Valiliğini ziyaret edip, şeref defterini imzaladı, Vali İlhami Aktaş’tan bilgi aldı.
Bakan Selçuk, hayırsever Hacı Asım Atabilen tarafından kent merkezinde yaptırılan ilkokulun açılış töreni öncesi "Okullar Pırıl ile açılıyor" etkinliğinde, TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı "Pırıl" ve arkadaşlarının gösterisini izledi.
Törende konuşan Selçuk, hayırsever Atabilen ailesinin yaptırdığı okulu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Hayırseverlerin yaptığı hayırları çok önemli bulduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Herkesin parası olur da herkes hayır yapamaz. Atabilen ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah burada, bu ülkenin geleceği için çocuklarımız, öğretmenlerin desteğiyle yetişecekler. Bu okuldan yetişecek çocuklardan önümüzdeki yıllarda gurur duyacağımız mezunlar ortaya çıkarsa dünya çapında başarı gösteren çocuklarımızla da gurur duyacağımız gibi biz hepinizin başarısıyla da mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. İnşallah bu okul hayırlara vesile olacak ve çok güzel mezunlar yetiştirecek, her biri de Atabilen ailesine dua edecek."
Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, hayırsever Hacı Asım Atabilen, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve öğrenciler, kurdele keserek Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nu hizmete açtı.
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