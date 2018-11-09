Bakan Ziya Selçuk'a “marşlı” karşılama
KAYSERİ (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaretinde, öğrencilerin seslendirdiği lise marşıyla karşılandı.
Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Selçuk, Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen ve "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'nde oluşturulan Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Müze çıkışında Bakan Selçuk, öğrenciler tarafından Kayseri Lisesi Marşı ile karşılandı. Öğrencileri alkışlayan Selçuk'a, 1915-1916 yıllarında cephede şehit olan öğrencilerin sınıf defteri hediye edildi.
Bakan Selçuk, en çok okullarda mutlu olduğunu söyledi.
"Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki okullarımızda, ifade etmem gerçekten mümkün değil." diyen Selçuk, şunları kaydetti:
"Müze ziyaretimde gördüğüm, yaşadığım, hissettiğim şeyler, biraz önce siz öğrencilerimizin yürekten, içten, samimiyetle ifade ettiği bu marş, kalbimin bütün tellerini titretti. Bu samimiyetiniz için Türk milleti adına hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki çabalarınız, çalışkanlığınız inanın bu ülkenin, bu toprakların, bu coğrafyanın geleceğe dönük mimari taşları olacak. Siz şu anda kendinizi bir lisede okuyor gibi hissetmeyin. Bir ülke inşa ediyor gibi hissedin. Bir şahsiyet inşa ediyor gibi hissedin. Burada siz gelecekteki çocuklarımız için, doğmamış çocuklarımız için bir atmosfer inşa ettiğinizi düşünün. Tüm bunları söylerken sizlerle beraber olmak, ülkenin geleceğinden umutlu olmak için yeterli diyorum. Varlığınız için Allah'a şükür borçluyuz. Burada emeği geçen herkese teşekkürler."
Bakan Selçuk daha sonra okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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