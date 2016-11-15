Bakandan İZBAN müjdesi

İzmir’de Aliağa-Torbalı arası banliyö taşımacılığını işleten TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki taraflı şirketi İZBAN A.Ş. personeli grev kararı almıştı. İZBAN’da çalışan 340 personeli kapsayan toplu anlaşma görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle Demiryol-Meslek Sendikası kadar alınan karara göre grev salı günü saat 08.00’de başladı. Grevin sekizinci gününde, Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğünde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının görevlendirdiği üstteki düzey yetkili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk-Iş ve Demiryol-Iş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, İZBAN yönetimi ve Demiryol-Meslek Sendikasi İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz grevi sona erdirecek anlaşma için görüştü. Taraflar, yaklaşık 4 saat süren toplantıdan anlaşarak ayrıldı. Sendika, İZBAN yönetimi tarafından önerge edilen zammı kabul ederken, greve son verme kararı aldı. İZBAN seferlerin yarın sabahtan 05.40’tan itibaren yeniden başlayacağı açıklandı.

BAKAN ARSLAN AÇIKLAMA YAPTI

İZBAN’ın İzmir’in şehiriçi ulaşımının can damarı olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, İZBAN’da aralıksız grev İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın ve İZBAN yönetiminin sendika ile birlikte yaptıkları yoğun araştırmalar ile anlaşmaya varıldığını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. İZBAN, İzmir’in büyük kasaba içi ulaşım sorununa kalıcı çözüm üreten fazla kayda değer bir proje olduğunu hatırlatan Arslan, “İZBAN ile ulusal demiryolu ağını şehir halkı içi ulaşım hizmetine sunulmuştur. Ayrıca merkezi yönetimle, yerel yönetimin işbirliği yaptığı, metro standardında hizmet veren güzel bir hizmettir. 2013 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ’En İyi İşbirliği’ ödülüne değerinde görüldü. İZBAN, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın önderliğinde 2005 yılında TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında geliştiren dünyaya misal bir projedir. 2007 yılında TCDD’nin ve Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 oranında hisse payına sahip olduğu İZBAN kuruldu. Gelişerek bugünkü konumuna ulaştı” ifadelerini kaydetti. Bir süre önce İZBAN’da çalışan sendikalı işçilerin Anayasal hakları olan greve yapma haklarını kullandıklarını İZBAN ulaşımının durdurulduğunu gösteren Arslan, İzmir’e can sıkıntısı yaratıcı bu grevi ortadan kaldırmak ve sendikayla anlaşmaya gelmek için yoğun uğraş ve mesai harcandığını kaydetti.