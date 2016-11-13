Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Bakanlar Kurulu’nun şehirsel değişim ve tehlikeli bölge ilanı kararları, Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre; İzmir’in Çiğli ilçesine emrindeki Güzeltepe Mahallesi, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine ast Beyazşehir Mahallesi, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine alt Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde kalan bir takım belirli alanlar şehirsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamına alındı.

Ayrıca, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine ast Yıldıztepe Mahallesi 1. Kısım ve Manisa’nın Şehzadeler ilçesine yan Bayındırlık, Gediz, İshak Çelebi, Kocatepe ve Dilşikar köy ve mahalleleri arasındaki sınırlar içerisinde kalan alanlar da tehlikeli bölge duyuru edildi.