Bakanlar Özhaseki ve Kılıç Kayseri'de

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Diktatör geliyor diktatör’ deyip duruyorlar. Ben Tayyip Bey’in yerinde olsam bu anayasayı getirmem. Nefsimi düşünüyorsam getirmem. Şu an Tayyip Bey’i sadece vatana ihanetten yargılayabiliyorsunuz. Her türlü yetki verilmiş. Çünkü Kenan Evren, kendisi cumhurbaşkanı olacağı için ‘Şu yetkileri yazın anayasaya’ demiş. Onlar da yazmış.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, anayasa değişikliğiyle iki başlılığı gidermek ve istikrarı sağlamak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Emin olun güçlü olmazsak bizi bu coğrafyada yaşatmazlar. Buna rağmen muhalefet her zamanki gibi eleştirmeye devam ediyor. Mecliste anayasa değişikliği tartışılırken gittim ve dinledim. Acaba söylediklerinde haklı oldukları yer var mı diye merak ettim. Tutturmuşlar ‘Cumhuriyet elden gidiyor’. Vallahi gitmiyor. Cumhuriyete bir şey olduğu yok. Demokratik sosyal, hukuk ve laik bir devlet olduğu anayasada yazıyor zaten. Cumhuriyet elden falan gitmiyor.” diye konuştu.

Mevcut cumhurbaşkanı yetkilerinin parlamenter sistemlerde görülmeyecek kadar çok olduğunun altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

“Diktatör geliyor diktatör’ deyip duruyorlar. Ben Tayyip Bey’in yerinde olsam bu anayasayı getirmem. Nefsimi düşünüyorsam getirmem. Şu an Tayyip Bey’i sadece vatana ihanetten yargılayabiliyorsunuz. Her türlü yetki verilmiş. Çünkü Kenan Evren, kendisi cumhurbaşkanı olacağı için ‘Şu yetkileri yazın anayasaya’ demiş. Onlar da yazmış. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanın bu kadar yetkisi olmaz. Kenan Evren için yazılmış bir anayasa olduğu için envaiçeşit yetkiler yazılmış. Vatana ihanet dışında da hiçbir şeyden sorumlu değilim diye de yazdırmış. Yeni sistemde Tayyip Bey her şeyden sorumlu. Attığı her imzadan yargılanabilir. Yaptığı her şey sorgulanabilir. Ee bu nasıl bir diktatörlük. Yeni sistemde güçlü iktidarlar olacak, koalisyon pazarlıkları olmayacak. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Çoğunluk bizde, hükümet bizde, istediğimizi yapıyoruz. Biz daha ne isteyelim. Biz bu sistemi evlatlarımız için istiyoruz. Bu sistemden sonra ortalama 17 ayda bir hükümet değişmeyecek.”

Bakan Kılıç da Türkiye’de AK Parti iktidara geldikten sonra özel sektörün desteklenmesi ve itici gücü olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Günümüzde gençlerin devlette iş bulma konusunda yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

“Özel sektör isteyen gençler de var ama hem ailelerin birçoğu hem de gençlerimiz devlet işi istiyor. Dünya ekonomisine yön veren, birçok yeniliği insanlığa kazandırmış olan ülkelerin şirketlerine baktığımız zaman özel sektör başı çekiyor. Çünkü araştırma ve geliştirmeye bu ülkelerde yeterince kaynak ayırılıyor. Gayrisafi milli hasılamızın yeteri kadarını Ar-Ge’ye ayırmadığımızı maalesef görüyoruz. Bunu artırmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretim araştırmadan geçmektedir. Araştırma ve geliştirmenizi dünya standartlarınıza getirmezseniz, patent konusunda eksik kalırsanız rekabet gücünüzü yeterince geliştiremezsiniz. Şunu da söylemem gerekiyor. Ar-Ge’ye yeteri kadar kaynak ayıramıyoruz ama önceki dönemlere göre çok çok iyiyiz. Ama yetmez, daha da ileri taşımamız gerekir.”

Anayasa değişikliği konusuna da değinen Kılıç, halkın vereceği karara her zaman saygı duyduklarını, bundan sonra da bu çizgiden ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi.

Program sonunda bakanlar Kılıç ve Özhaseki, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı birlikte keserek günün anısına fotoğraf çektirdiler.