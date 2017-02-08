Bakanlar Özhaseki ve Kılıç Kayseri'de

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlere ilişkin, “Yapmamız gereken tek şey; hazırlıklı olmak, bunun bir gerçek olduğunu bilmek, onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmak. Neyi kastediyorum? Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar, kimlikli binalar yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız.” dedi.

Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, Valilik girişinde gazetecilerin, Çanakkale’nin Ayvacık ve Malatya’nın Hekimhan ilçelerindeki depremlere ilişkin sorusu üzerine, günlerdir uyarmaya ve doğru şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

“Ara ara da acaba insanları korkutarak, olumsuz şeyler söyleyerek yanlış mı yapıyorum diye düşündüğüm de oluyor.” diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

“Geçenlerde İstanbul’da 2 gün boyunca bütün toplantılarda, yaklaşan İstanbul depremini ve oradaki insanları bekleyen tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Şu gerçeği bilmeliyiz; bu şom ağızlılık değil, bu olumsuz konuşmak değil, Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem bölgesindedir ve bizi bekleyen bir takım faylar var, kırıklar var. Bunların geriye doğru bakıldığında yüzyıllar boyunca belli aralıklarla da dışarıya vurumunu görüyoruz. Bu Marmara açıkları için de gözüküyor, başka yerler için de gözüküyor. Bütün bu gerçeği bilerek hareket edersek doğru işler yapmış oluruz. Yerin altındaki hareketlenmelere mani olacak halimiz yok. Gücümüz yetmiyor. Hatta birkaç saniye öncesine kadar ancak hissedebiliyoruz, onun dışında öncesinde hissedemiyoruz da. Yapmamız gereken tek şey; hazırlıklı olmak, bunun bir gerçek olduğunu bilmek, onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmak. Neyi kastediyorum? Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar, kimlikli binalar yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız.”

Özhaseki, bu nedenle 2018’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak pilot yıl ilan ettiklerini belirterek, “Bu sene hazırlıklarımızı yapıyoruz, yasal altyapıyı hazırlayacağız, finansman kaynaklarını hazırlayacağız ve gelecek seneden itibaren tüm Türkiye’de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek için program yapıyoruz. Bunun 250 bini İstanbul, 250 bini Anadolu. Böyle olursa biz başarılı oluruz. 10 yıl içerisinde kimliksiz, sağlıklı görmediğimiz binaları değiştirmiş oluruz. Allah bu günlerde deprem vermesin, hiç vermesin ama verirse de en geç olanından versin en azından ki bu hazırlıkları bitirelim. Bunun gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “CHP’li Gürsel Tekin size İstanbul’da olası bir deprem anında nerede toplanılması gerektiği konusunda bir soru yöneltmişti, cevap verecek misiniz?” sorusuna, “Dün galiba twitten gördüm. AFAD ile ilgili olduğu için Gürsel Bey oraya sorsaydı cevabını doğru alırdı ama ben arkadaşlara söyledim, AFAD tarafından toplanma yerlerinin bilgilerini topluyorlar, kendilerine gönderecekler.” yanıtını verdi.

– Geleneksel spor dalları Kayseri’de hayat bulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise bakanlığıyla ilgili yatırımları yerinde görmek ve yeni proje planlamaları için Kayseri’ye geldiğini ifade etti.

Kayseri’nin kış sporlarında özel bir yeri olduğuna dikkati çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri, Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda bizim olimpik hazırlık merkezlerimizin de bir uzantısının, şubesinin bulunduğu bir il. Hem olimpik anlamda hem paralimpik anlamda ülkemizin geleceğine, sporcularımıza katkıda bulunan ve bulanacak olan bir il. Bunu nasıl geliştiririz, bununla ilgili incelemelerde bulunacağız. Bunun yanında yüksek öğrenim öğrencilerimiz için yurt yatırımlarımız konusunda mesafe katettik Kayseri’de. Burada yerel idarecilerin, yerel dinamiklerin de ciddi anlamda desteğini gördük, çabasını gördük. Onlara da hem Türkiye hem de Kayseri adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen öğrenci kardeşlerimizin çok daha rahat ortamlarda barınabilmesi, eğitimlerini sürdürebilmesi adına yapılan bu destek gerçekten önemliydi.”

Kılıç, geleneksel spor branşlarının Kayseri’de hayat bulabilmesi, gelişebilmesi için bazı yatırımların söz konusu olacağını dile getirerek, “Onların da yerinde incelenmesi ve projelerinin geliştirilmesi konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizle beraber bir çalışma yapacağız. Çünkü istiyoruz ki gelenek ve göreneklerimizden, tarihimizden gelen sporlarımızın da bugün hayat bulması, gelişmesi ve aynı zamanda dünya içerisindeki farklı organizasyonlarda, biliyorsunuz artık geleneksel sporlar da ciddi organizasyonlara sahne oluyor, bunları yapabilmek adına, geliştirebilmek adına daha güzel tesislerin hayata geçirilmesi için de Kayseri’de bir çalışmamız olacak.” ifadelerini kullandı.

– “Herkesin camialarına ve Türkiye’ye karşı sorumlulukları vardır”

Bakan Kılıç, gazetecilerin özellikle son haftalarda futbol müsabakalarında meydana gelen olaylarla ilgili görüşünü sorması üzerine, “Türkiye’de herkesin olduğu gibi spor camiasının da yöneticilerinin de sorumlulukları vardır, sporcularının da sorumlulukları vardır, antrenörlerin de sorumlulukları vardır. Herkesin camialarına ve Türkiye’ye karşı sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluk bilinci içerisinde davranışlarını sergilemek zorundadır.” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, Fenerbahçe maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupası için “Süt kupası” ifadesini kullandığının hatırlatması üzerine de Kılıç, “Buna zannedersem Federasyon Başkan Vekili de cevap verdi, açıkladı. Benim o konuya şu an ekleyeceğim bir şey yok.” değerlendirmesinde bulundu.