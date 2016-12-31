Bakanlar Özhaseki ve Özlü Kayseri Valiliğini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Kentte çeşitli programlara katılacak Bakan Özlü’yü, Valilik girişinde Bakan Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile diğer yetkililer karşıladı.

Valilikte gazetecilere açıklamalarda bulanan Özlü, daha önce de farklı vesilelerle Kayseri’ye geldiğini belirterek, kentte bugün de bazı programlara katılacağını söyledi.

Kadim bir geçmişi olan kente bir bilim merkezi kazandıracaklarını ifade eden Özlü, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Özhaseki ise 3 yıl önce temeli atılan Kayseri Bilim Merkezi’nin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan toplu açılışta gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kent için önemli olan Bilim Merkezi’nin tanıtılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, bugün de Bakan Özlü ile merkezin açılışını yapıp, tanıtacaklarını dile getirdi.

Bakan Özlü ile çeşitli programlara katılacaklarını da aktaran Özhaseki, “Sanayicilerimizle bir araya geleceğiz, üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Bakanımızın alanına giren işleri gözden geçirip, istişare edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan elim olaydan dolayı Komanda Tugayımızı ziyaret edip kahraman Mehmetçiğimize geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz.” diye konuştu.

Ziyaret, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.