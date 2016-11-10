Bakanlar Yılmaz ve Çelik Sivas'ta

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “El birliğiyle 21. yüzyıla barış içerisinde, kardeşlikle yol alacağız. Bunda da her bir kardeşimin, 79 milyonun katkısı olacaktır.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sivas’taki temaslar kapsamında Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Bakanlar Yılmaz ve Çelik daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne geçen Yılmaz ve Çelik, burada konferans salonunda kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, tarımın ülke için önemine değindi.

Türkiye’nin daha güçlü olmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, “Biz istiyoruz ki insanımız daha zengin olsun. Hedeflerimiz var. Hedeflerimizi yapabilmek için de bilim ışığında daha çok çalışmak, daha çok üretmek lazım.” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik döneminde Türk tarımı ve Türk çiftçisi eskiye kıyasala daha iyi bir yerde olacağını belirten Yılmaz, “Çok şeyi çözdük ama hala yapmadıklarımız ve yapılması gerekenler var. Birlik beraberlik içerisinde, kardeşliğimizi güçlendirerek, birliğimizi artırarak, kusurlarımızı değil iyi yönleri görerek 21. yüzyıla beraber yürürsek, Türkiye’nin geleceği bugünden daha parlak olacak. El birliğiyle 21. yüzyıla barış içerisinde, kardeşlikle yol alacağız. Bunda da her bir kardeşimin, 79 milyonun katkısı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

– “A’dan başlayıp Z’ye kadar çalışacaksınız”

Bakan Çelik ise tarımda küçümsenemeyecek kadar önemli bir noktaya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çalışma arkadaşlarımın hepsine söylüyorum. A’dan başlayıp Z’ye kadar çalışacaksınız. Konularınıza hakim olacaksınız, konuyu bileceksiniz. Nerede arıza var, nasıl çözeriz diye dertleneceksiniz. Ben klasik anlamda memurlukla çalışamam. Saat 08.00, saat 09.00, saat 17.00 anlayışıyla değil. ‘Bir vatandaş gelmişti, derdi vardı, akşamüstü çözemedim ama sabahleyin bunu çözeyim’ düşüncesiyle çalışırsanız ve sabah da gelir gelmez o işi hallederseniz bana göre memurluk budur. Vatandaşın derdiyle dertlenmek gerekiyor. Çünkü devlet bize bakan olarak, size memur olarak bu görevi verirken vatandaşın yükünü hafifletin diye veriyor.”

Ziyaretin sonunda Bakanlar Yılmaz ve Çelik’e çeşitli hediyeler verildi.