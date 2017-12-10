Bakanlardan Harran’a rekor teşekkürü

Harran Belediye binasında yapılan toplantıda AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz yaptıı konuşmada, bakanlara ve beraberindeki heyete karışılama konuşması yaparak, ziyaret için teşekkür etti. Özyavuz, elde edilen başarının ilçe teşkilatı ve tüm partililerle kol kola girerek yapılan özverili çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. Ekip ruhuyla sen ben demeden biz diyerek gecelerini gündüzlerine kattıklarını hatırlatan İlçe Başkanı Özyavuz, bakanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Özyavuz, Harran halkının reislerine olan sadakatlerini bu referandum sonuçlarıyla kanıtladıklarını, bu nedenle hizmetlerinin en iyisine layık olduklarını söyledi. Başkan Özyavuz, bakanlarla birebir yaptığı görüşmelerde de ilçe halkının hizmet anlamında beklentilerini dile getirdi.

Bakan Fakıbaba ve Ahmet Arslan ise , referandumda rekor bir oranla en yüksek oyu alan ilçede yaşayan vatandaşlara ve partililere bir kez daha teşekkür etti. Bakanlar, Harran’dan bundan sonraki seçimlerde de başarılı sonuçlar beklediklerini kaydetti.