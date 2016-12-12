Bakanlık o iddialar üzerine harekete geçti

Afiyet Bakanlığı, İzmir’de özel bir hastanede çare görebilen 2 aylık bebeğin kulağının bere aldığı ve taburcu olmasının gerisinde bebeğin kulağının bir parçasının evde koptuğu yönündeki iddialara ilişkin tanımlama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada “Yeni doğan bebeğin hastanede kulağı koptu” başlığıyla yer alan haberlerdeki iddialar üstüne yorumlama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtilerek, “Laf konusu olayla ilgili ailenin İzmir İl Sağlık Durumu Müdürlüğüne yaptığı şikayet üstüne 9 Aralık 2016 tarihince çözümleme başlatılmıştır. Çözümleme sonucunda ihmalkârlık veya hata saptama edilmesi halinde zorunlu yasal işlemler uygulanacaktır. Hem özel hastanede gerçekleşen olayla ilgili adli süreç de devam etmektedir” denildi.

Abdullah Sarıca