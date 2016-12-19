Bakanlık saldırıyı lanetledi!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılmış açıklamada, “Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı hücum sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu haince terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz ışık halkası getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve bütün boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır. Büyükelçi Karlov, Türkiye’de şiddet bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, lüzum şahsi lüzum mesleki özellikleriyle bütün devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı tekrar tekrar bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bu şiddet günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz. Bu hücum, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve bütün diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir” denildi.