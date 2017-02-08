Bakanlıktan Çukurkuyu Belediyespor'a destek

NİĞDE (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çukurkuyu Belediyespor oyuncularına gönderilen spor malzemeleri, 15 Temmuz’da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir’e teslim edildi.

Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın, geçen hafta beldelerini ziyaret ettiğini anımsattı.

Koçak, Bakan Kılıç’ın ziyarette Çukurkuyu Belediyespor ile yakından ilgilendiğini belirterek, “Bakanımıza Çukurkuyu Belediyespor’un 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımı olduğundan bahsettik. Kendisi de ziyaretinin hemen ardından takımın A-Z’ye tüm ihtiyaçları olan malzemeleri temin etti. Bakanımıza duyarlılığından ötürü oyuncular ve yönetim adına çok teşekkür ediyorum. Oyunculara moral ve motivasyon olacağını ve başarı getireceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, yağmurluk, eşofman, forma, spor ayakkabı ve top gibi spor malzemelerini Çukurkuyu Belediyespor’un yöneticisi şehit Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir’e teslim etti.